В Тольятти пройдет Зарядка с олимпийской чемпионкой Ольгой Фоминой

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14 августа тольяттинская гандболистка, серебряный призер Олимпиалы-2021 Ольга Фомина проведет зарядку для всех любителей спорта и здорового образа жизни.

На открытой площадке возле спортивного комплекса «Олимп» в Тольятти в 11 утра всех желающих ждут на мастер-класс по гандболу и разминку от олимпийской чемпионки и ее коллег по команде «Лада».

Также спортсмены-олимпийцы вручат награды победителям городских спортивных соревнований «Семейные старты».

Зарядка завершится фото- и автограф-сессией. с олимпийской чемпионкой.

Отметим, что Ольга Фомина - не единственная представительница гандбольной школы Тольятти, которая выступала на Олимпиаде в Токио. Помимо Фоминой в олимпийскую «команду мечты» вошли пять воспитанниц тольяттинской школы гандбола. Но женская сборная России немного уступила в финале гандбольного турнира команде из Франции.

Напомним, что акция «Зарядка со звездой» проводится третий год подряд. Ведущие спортсмены страны и мира проводят мастер-классы и зарядки для юных спортсменов и детей в трудной жизненной ситуации. В День Физкультурника такие «зарядки» с олимпийскими чемпионами и звездами мирового спорта по инициативе «Единой России» пройдут практически во всех регионах страны.