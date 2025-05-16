Игорь Комаров участвует в работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

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16 мая 2025 года в Казани полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». В мероприятии также участвовали: заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

Среди участников пленарного заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» председатель Регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип Яруллин, главный имам Соборной мечети Сызрани Ильгизар Сагдиев, президент Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» Фахрутдин Канюкаев.

Заседание в IT-парке им. Башира Рамеева собрало около 100 представителей разных стран для обсуждения опыта России и государств исламского мира в сфере молодежной политики, общих вызовов и совместных действий. В числе участников встречи – государственные и общественные деятели, лидеры духовных институтов мировых религий, представители культурных и научных кругов Алжира, Ирана, Кувейта, ОАЭ, Омана, Палестины, Туниса, Турции, Узбекистана и других стран.

Группу стратегического видения «Россия – исламский мир» возглавил глава Татарстана Рустам Минниханов. Заседание началось с чтения Священного Корана.

Поздравительное приветствие Президента РФ Владимира Путина участникам мероприятия зачитал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин: «На протяжении столетий наша многонациональная страна была открыта для взаимодействия со странами Исламского мира. И сегодня, несмотря на сложную международную обстановку, мы продолжаем успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные и межрегиональные контакты».

Марат Хуснуллин отметил значительный рост экономических показателей за последние пять лет в отношениях России и стран Организации исламского сотрудничества: объем торговли товарами увеличился в 2 раза, торговли услугами – в 4 раза, взаимный турпоток - в 2,5 раза, достигнув 19 миллионов человек в 2024 году.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил:

«Действующая модель молодежной политики в России, несмотря на недолгий срок её существования, доказывает свои преимущества и демонстрирует эффективность. Активная поддержка нашей молодежи стала фундаментом успешного противодействия российского общества внешнему давлению и позволяет уверенно смотреть в будущее. Наши подходы учитывают социальные, культурные и экономические особенности территорий и обществ без навязывания политических лозунгов и жестких моделей. Мы открыты для диалога и обмена лучшими практиками в этой сфере».

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул значимость сохранения исторической памяти для молодого поколения, ведь молодежь составляет порядка 70% населения стран исламского мира: «Крайне важно, чтобы молодежь осознавала высочайшую ценность мира, который завоевали наши предки в самой кровопролитной войне в истории. Знание и уважение к истории формируют чувство патриотизма и ответственности за будущее».

Группа стратегического видения – одна из основных площадок взаимодействия России и мусульманских государств. В рамках заседания были затронуты проблемы реализации обучающих программ, образовательных и исследовательских проектов, проведения международных конференций и семинаров, общественно-просветительских мероприятий, расширения сотрудничества российских и зарубежных партнерских университетов.

В этот день Игорь Комаров также посетил Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала, где директор рассказал ему о подготовке к XI Всемирной театральной олимпиаде, которая пройдет в июне в новом здании театра. Он отметил, что олимпиада станет важной площадкой для дальнейшего развития культурных отношений со странами, в том числе между молодежью.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО