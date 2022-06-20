Игорь Комаров: рабочая поездка в Пензенскую область

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20 июня 2022 года в рамках рабочей поездки в Пензенскую область полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров посетил завод по производству специальной радиоаппаратуры «Электроприбор».



Это производственное объединение – одно из ведущих предприятий России по изготовлению и поставке средств телекоммуникации и связи спецназначения. Выпускаемые шифртехника, комплексы и коммутационное оборудование эксплуатируются во всех видах Вооруженных Сил РФ. Также завод производит IP-телефоны, одноплатные ЭВМ, цифровые приставки и ряд других наименований.

АО «ПО «Электроприбор» определено ГК «Ростех» как центр компетенций по изготовлению печатных плат и монтажу электронных модулей. Предприятие освоило технологии по изготовлению самых сложных печатных плат (до 7 класса точности). Налажено производство импортозамещающей продукции: платы печатного монтажа, пневматические узлы управления токоприемником, фильтры помехоподавляющие и др.



Полпред Президента РФ Игорь Комаров и глава региона Олег Мельниченко посетили несколько цехов завода и выставочную экспозицию продукции. За прошедший год предприятие значительно нарастило объём производства, по отношению к 2020 году он составил около 40 процентов.



В соответствии с Указом Главы Государства Владимира Путина за достигнутые высокие показатели в производственной деятельности предприятие «Электроприбор» удостоено Почетного знака РФ «За успехи в труде» - эту государственную награду коллективу завода торжественно вручил полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.



Обращаясь к сотрудникам ПО «Электроприбор», Игорь Комаров поздравил всех с получением Почётного знака Российской Федерации «За успехи в труде»:

«Эта награда учреждена Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Указом от 24 августа 2021 года. С этого времени Почётного знака были удостоены 9 российских предприятий, в том числе - ваш коллектив. Предприятие начало работать в декабре 1961 года и сегодня является одной из ведущих российских компаний по производству и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения».



Полномочный представитель Президента РФ в ПФО подчеркнул, что десятки лет работы подтверждает стабильность устойчивой производственной деятельности завода, и это вселяет уверенность в успешном будущем предприятия, которое продолжает развиваться. «Несколько поколений жителей города были и остаются работниками предприятия и смогли добиться блестящих профессиональных успехов. Многие из вас внесли не один десяток рационализаторских предложений, и это принесло серьёзный экономический эффект», – сказал Игорь Комаров.



В период с 2017 по 2020 годы в АО «ПО «Электроприбор» реализован инвестпроект «Реконструкция и техническое перевооружение изделий шифртехники». Возведен новый автомонтажный корпус по выпуску мобильных комплексов на базе различных шасси (КАМАЗ, «Тигр», БТР, ДТ-10 и др.).

В 2020 году предприятие получило господдержку на реализацию проектов по производству интеллектуального счетчика учета электроэнергии «Булат» и приборов коммерческого учета электроэнергии «МилурИС».

Объем производства предприятия за 2021 год – более 6 млрд руб., размер среднемесячной зарплаты – 42 648 руб., численность сотрудников – почти 2000 человек, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО