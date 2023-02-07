«Главная цель – здоровье наших земляков»: губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по развитию региональной системы здравоохранения

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Во вторник, 7 февраля, в областном Правительстве обсудили итоги работы региональной системы здравоохранения за 2022 год и планы на год 2023-й. Совещание, участие в котором приняли члены облправительства, представители регионального минздрава, главные внештатные специалисты минздрава, провел губернатор Дмитрий Азаров.

Ключевыми вопросами для обсуждения стали реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также программа модернизации первичного звена отрасли.

Глава региона отметил: в последние 5 лет проведена серьезная работа по созданию комфортных условий оказания медицинской помощи, повышению ее доступности, укреплению материально-технической базы медицинских учреждений. Результаты этой работы заметны людям.

«Только за время реализации нацпроектов у нас появилось 115 новых объектов здравоохранения. Это новые больницы, поликлиники, госпитали, большое количество ФАПов и ОВОПов. У нас ведется масштабная работа по капитальному ремонту объектов здравоохранения – уже более 200 объектов. Проведено полное обновление автомобильного парка скорой медицинской помощи, значительное укрепление автопарка первичного звена здравоохранения, колоссальная модернизация медицинского оборудования. Тысячи единиц новой медицинской техники, включая высокотехнологичное оборудование – аппараты КТ, МРТ, ангиографы, - поставлены в учреждения здравоохранения за эти годы. Думаю, что такого масштабного обновления, модернизации в региональной системе здравоохранения не было никогда. Мы с вами многое вместе сделали благодаря поддержке Президента страны, инициированному им нацпроекту», - отметил губернатор.

Глава региона нацелил участников совещания в первую очередь на определение тех проблемных направлений, которые требуют дополнительных усилий - организационных, профессиональных и материально-технических, чтобы обеспечить современное качественное предоставление медицинской помощи, создать все условия для поддержания здоровья земляков. В зоне особого внимания – вопросы родовспоможения и охраны здоровья младенцев, детей и юношества, увеличение продолжительности жизни.

«Помимо тех усилий, которые мы с вами предпринимаем по укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения, выделению на это направление дополнительных бюджетных средств, очень многое зависит от организации здравоохранения и подготовки кадров. Все это - слагаемые успеха. Главная цель, еще раз подчеркну - это здоровье наших земляков, увеличение продолжительности жизни, а значит, и создание условий для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Есть здоровье – человек себя счастливым с большей долей вероятности будет ощущать. Много и других слагаемых – здесь и самореализация, востребованность в обществе, но здоровье – наиважнейшее», - акцентировал внимание глава региона.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян в своем докладе обратил внимание на те вопросы, которые требовали наибольшей концентрации сил и средств. Наиболее показательным в этом отношении стал проект по борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Приостановка диспансеризации и иных профилактических мероприятий в течение 1,5 пандемических лет привели к снижению доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях», – отметил руководитель ведомства.

В прошлом году, как только позволила эпидемиологическая ситуация, развернулась масштабная профилактическая работа в этом направлении. Раннее выявление заболеваний, постоянный контроль и анализ случаев запущенности, увеличение объемов амбулаторной химиотерапии позволили к концу года достичь необходимых значений. «Была повышена доля злокачественных новообразований, выявленных на 1-2 стадиях, - до 61,7%», – подвел итог Армен Бенян.

На этот год запланировано увеличение объемов лекарственного обеспечения онкологических пациентов, дооснащение первичного звена, более широкое применение усовершенствованных методов лабораторной диагностики, а также повышение компетенций медиков.

Особое внимание было уделено борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря предпринятым усилиям удалось увеличить реанимационный фонд и дооснастить оборудованием медицинские центры, расширить лекарственное обеспечение.

В проекте развития детского здравоохранения одним из ключевых событий стало строительство нового современного корпуса областной детской инфекционной больницы. Все работы на объекте планируется завершить во втором квартале этого года.

Наиболее наполненным по количеству инфраструктурных изменений является проект по модернизации первичного звена здравоохранения. «Он включал в себя один объект капитального строительства, строительство 4 клинико-диагностических модульных отделений, 17 ФАПов, проведение 42 ремонтов, приобретение 141 единицы автотранспорта и 1850 единиц оборудования», – доложил Армен Бенян. Завершена реконструкция Нефтегорской больницы. На завершающей стадии оформление необходимых документов.

Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами в прошлом году было достигнуто благодаря усилению мер социальной поддержки, а также организационным решениям. «Опыт Самарской области по привлечению кадров в программу «Земский доктор» был отмечен на федеральном уровне как лучшая практика», – подчеркнул Армен Бенян. Эта работа по привлечению специалистов будет продолжена и дальше.

В проекте «Создание единого цифрового контура» область также достигла запланированных результатов. Ежегодно увеличивается количество граждан, записывающихся на прием дистанционно, кратно растет количество телемедицинских консультаций, расширяется цифровое межведомственное взаимодействие. По уровню цифровизации здравоохранения Самарская область занимает 12-е место среди других регионов страны.

«Большой вклад в достижение ключевых показателей нацпроекта внесли мероприятия, реализация которых стала возможна благодаря решениям губернатора и Правительства Самарской области. Именно благодаря региональному финансированию была создана программа МСКТ-коронарографии, которая позволила увеличивать объемы рентген-хирургических вмешательств. Выполнено строительство врачебной амбулатории в Крутых Ключах, которая увеличила доступность медпомощи жителей этого микрорайона. Создан центр сердечно-сосудистой хирургии в Сызрани, работа которого начнется в ближайшее время. Приобретен третий трассовый медицинский пункт, который расположен на трассе Исаклы-Сергиевск. Дети с сахарным диабетом были впервые обеспечены средствами непрерывного мониторинга глюкозы», – добавил министр.

Обсудили и борьбу с онкологическими заболеваниями – здесь важную роль играет раннее их выявление. Как отметил Главный внештатный онколог областного минздрава, главврач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов, в Самарской области созданы все условия в первичном звене здравоохранения, чтобы обеспечить повышение значения раннего выявления в 2023 году. Дмитрий Азаров особо подчеркнул необходимость пропагандировать среди населения профилактические осмотры: «Важнейшая задача, главное в обеспечении успеха лечения - выявление на ранней стадии. Надо эту работу информационную постоянно вести каждый день».

По словам министра здравоохранения, в конце мая текущего года в Самаре планируется проведение Всероссийского съезда онкологов. «Приедут представители всех ведущих онкологических школ, научных центров страны, это самый крупный форум, и именно Самара была выбрана благодаря тем результатам, которые регион несмотря на тяжесть пандемии сумел сохранить и отстоять», - пояснил Армен Бенян.

«Такой форум специалистов, ведущих специалистов дает импульс развитию того или иного направления. Надеюсь, мы именно так и построим работу этого форума, чтобы это было полезно для специалистов Самарской области и системы здравоохранения в целом», - отметил губернатор.

Министр обратил внимание на тенденцию к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. «Мы продолжим увеличивать количество нейрореанимационных коек, продолжим обучать наших специалистов и сейчас делаем акцент на нейрореабилитацию. Выделено региональное финансирование на создание двух нейрореабилитационных отделений в больнице Середавина и в пятой городской клинической больнице Тольятти. Это будут современные оснащенные отделения, которые позволят лучше выхаживать уже после острого периода и тем самым продлевать жизнь и минимизировать риск повторных инсультов. Что касается работы с пациентами с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда, то положительная динамика последних трех лет продолжается, ежегодно летальность от инфаркта миокарда снижается в среднем на 0,5%», - доложил он.

Большую роль в этом сыграло обновление оборудования. В областном кардиоцентре за счет средств регионального бюджета был заменен ангиограф, аппарат искусственного кровообращения. В этом году в кардиоцентре будет заменен еще один ангиограф, будет дозакуплено новое оборудование.

Для достижения ключевых показателей нацпроекта необходимо продолжить региональное финансирование отдельных направлений. В частности, запланировано выделение средств на увеличение финансирования лечебного питания стационарных пациентов, приобретение двух реанимобилей для неонатологических бригад, увеличение количества паллиативных отделений и выездных бригад. На совещании обсуждался вопрос о дополнительных средствах на льготное лекарственное обеспечение. Дмитрий Азаров отметил, что на первый квартал дополнительное финансирование льготного лекарственного обеспечения в размере 300 млн рублей уже есть в планах.

Также сегодня автопарк медицинских учреждений Самарской области пополнился новыми машинами для оказания неотложной медицинской помощи. Перед совещанием ключи от 21 автомобиля «Лада Гранта» были переданы главврачам областных больниц.

Обновление автопарка медицинских учреждений ведется в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, который входит в состав нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Новые машины распределены между муниципальными образованиями и многие годы будут служить людям.

Новые автомобили получили центральные районные больницы Хворостянского, Кинельского, Волжского и Шенталинского районов, а также Самарская городская больница № 4 и Самарская городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района. Также новые машины будут задействованы в 8-й и 10-й городских больницах Самары и Чапаевской центральной городской больнице.

В планах на 2023 год - закупка 131-й единицы автотранспорта для оказания неотложной медицинской помощи пациентам. Машины получат 40 медучреждений области. Всего за последние годы приобретено 466 автомобилей для первичного звена и 215 автомобилей скорой медицинской помощи.

Главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица подчеркнул, насколько важно для медучреждения получить новый транспорт: «Как показало время, в том числе, и пандемии, и высокой заболеваемости, нуждаемость в автотранспорте крайне высока, потому что количество вызовов на дом, количество обращений заболевших в пиковые дни превышает возможности пешего обслуживания пациентов на дому. Новый автотранспорт позволит нашему учреждению увеличить доступность медицинской помощи в Куйбышевском внутригородском районе города Самары».

Кроме того, главврач подчеркнул, что район развивается, поэтому новый транспорт очень актуален. «Для нас поступление нового автотранспорта еще важно и в свете строительства самого крупномасштабного проекта в рамках программы модернизации здравоохранения - поликлиники в микрорайоне «Волгарь» на 700 посещений в смену, которая у нас будет введена в эксплуатацию уже в этом году. Мы планируем этот автомобиль использовать в том числе для оказания медпомощи жителям этого микрорайона», - пояснил Дмитрий Лисица.

Фото: Андрей Савельев