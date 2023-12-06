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«Единая Россия» и Минпросвещения подвели предварительные итоги программы капремонта школ в 2023 году

6 декабря 2023 16:22
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Работы уже полностью завершены почти на 1400 объектах.

Более половины регионов в 2023 году выполнили план по программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, более чем на 90% или полностью. Предварительные итоги реализации масштабного проекта по обновлению зданий представили на федеральном штабе, который прошел на площадке партии с участием губернаторов, закрепленных за объектами депутатов, представителей Общественной палаты РФ.

Капремонт завершен в 1384 школах. К концу года планируется сдать 1765. Из них в 1535 работы провели с использованием средств федерального бюджета, а 230 зданий отремонтировали только за счёт средств регионов, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Назову отличников. Это Вологодская, Магаданская, Мурманская, Саратовская, Сахалинская области, республики Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург. Все запланированные на этот год ремонты в этих регионах завершены. Благодарю губернаторов и региональные команды за достойный результат», - отметил он.

Ещё в 46 регионах готовность объектов более 90%.

«Нет сомнений, что до конца года работы будут завершены. Хотел бы поблагодарить Министерство просвещения, Минстрой, губернаторов, строителей и всех наших коллег в регионах, кто отвечает за эту важную программу», – сказал Андрей Турчак.

По его словам, риски по капремонту есть в 19 регионах, где готовность 35 объектов менее 60%. В отстающих регионах – Дагестан. Регион исправляет ситуацию, осталось завершить пять объектов. По три объекта – в Приморском и Алтайском краях, Удмуртии и Томской области.

«В Забайкальском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках по два объекта», – сообщил Андрей Турчак.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на опережающие темпы капремонта школ в Белгородской и Липецкой областях. Оба региона с опережающим финансированием завершили работы на объектах двухлетнего цикла 2024-2025 годов.

«Белгородская область – сложные условия, приграничный регион. Несмотря на это, все в «зеленой зоне» - и капремонт, и нацпроекты», - сказал министр.

Он напомнил, что всего по программе капремонта с момента ее начала уже отремонтировано более 3 тысяч зданий.

«Программа идет успешно, показывает, что «Единая Россия» – партия дела. Поддержано решение продлить ее с 2025 года для детских садов, колледжей, учреждений детского отдыха. Чтобы окончательно это решение было принято, нужно исполнять обязательства, которые регионы уже взяли», - сказал министр.

Также на штабе обсудили ход президентской программы строительства новых школ. В 2023 году запланировано сдать 390 зданий.

«С 2019 года введены в эксплуатацию 1076 новых школ общей мощностью более 671 тысячи учебных мест. Конкретно в этом году введено 237 школ на 177 тысяч мест. Хороший показатель. Большинство объектов, есть уверенность, будут сданы в срок», - отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Он отметил, что программа капремонта школ является одной из самых успешных и востребованных у людей наряду с программами социальной газификации и формированием комфортной городской среды.

«Видим, насколько кардинально меняется образовательная среда. И, самое главное, насколько кардинально меняются наши дети. Они ценят эти проекты, родители и учителя активно в них участвуют. Получается не просто новое здание школы, а абсолютно новое образовательное пространство и совсем иные учебные возможности», – сказал Андрей Турчак.

В заключение секретарь Генсовета призвал глав регионов и ответственных лиц везде, где есть риски, войти в плановые графики и своевременно сдать объекты.

«Важно, чтобы все запланированные на этот год работы по программе были завершены. Качественно и в сроки, о которых мы с вами договаривались», - подчеркнул он.

До конца года «Единая Россия» и Минпросвещения проведут еще один федеральный штаб, где субъекты РФ из «красной зоны» должны будут сообщить о том, удалось ли исправить ситуацию с вводом школ.

«В Самарской области ситуация достаточно благополучная. В 2023 году капремонт проводился в 5 учебных заведениях Самарской области: это «Образовательный центр» школы № 7 в Новокуйбышевске, СОШ «Центр образования» в Чапаевске, школа № 2 в посёлке Суходол Сергиевского района, СОШ № 1 в селе Приволжье и средняя общеобразовательная школа в селе Челно-Вершины. Все объекты сданы в эксплуатацию.

На 2024-2025 годы от муниципалитетов Самарской области в Министерство Просвещения РФ было подано 115 заявок на капремонт школ, 33 из которых одобрены и приняты в работу на ближайшие 3 года. 

Кроме того, среди поправок в бюджет Самарской области на 2024-2026 гг. по инициативе парламентской фракции «Единой России» заложено 300 миллионов рублей на капремонт и оснащение образовательных организаций региона и по 150 миллионов рублей на замену в них устаревших систем автоматической пожарной сигнализации», - рассказала координатор партийного проекта «Новая школа» в Самарской области, председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы Светлана Ильина.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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