Дмитрий Азаров принял участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» под председательством Президента РФ 

156

Сегодня, 20 июля, в Москве завершился форум «Сильные идеи для нового времени», который ежегодно проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) с целью выявления гражданских проектов, направленных на развитие страны, достижение национальных целей, решение социально значимых задач.

На пленарной сессии форума с участием Президента России Владимира Путина были презентованы лучшие проекты, а также обсуждались меры поддержки инициатив, имеющих важное значение для государства и общества. Участниками сессии стала делегация Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, вошедшая в число лидеров по количеству и качеству поданных на форум идей.

В этом году в форуме участвовали более 311 тысяч человек из всех регионов России, всего было подано 19,5 тысяч проектов. «Агентство стратегических инициатив всегда объединяло людей особого склада – думающих, активных, целеустремленных, готовых внести весомый вклад в развитие России, чтобы наша страна была успешной, благополучной, комфортной для самореализации и жизни людей. Убежден, чтобы быть сильными, независимыми, конкурентоспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны, в том числе и механизмы народовластия, прямой демократии, участия людей в решении важнейших для общества и для граждан проблем», - отметил Президент Владимир Путин, обращаясь к участникам пленарной сессии форума.

Самарская область стала одним из самых активных участников форума. Регион вошел в ТОП-3 по числу идей, представив 1351 инициативу. Также в рамках форума прошло заседание «Клуба губернаторов по поддержке и реализации идей», где принимал участие Глава Самарской области Дмитрий Азаров, входящий в состав организационного комитета форума. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в разговоре с Президентом Владимиром Путиным на пленарной сессии отметила активность Самарской области и инициативность жителей региона.

Глава государства подчеркнул, что региональным властям крайне важно оказывать поддержку инициативным гражданам и командам энтузиастов в разработке и дальнейшей реализации их проектов. Отметим, что по решению Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» был создан региональный штаб, по каждому из 7 тематических направлений форума сформированы команды, в которые вошли эксперты, ученые, общественники, помогавшие в формировании и продвижении идей. Была проведена обширная информационная кампания, оказана помощь в размещении инициатив на крауд-платформе. Для будущих участников форума проводились обучающие семинары, сессии, консультации специалистов. Это позволило обеспечить качество подготовки проектов, а в дальнейшем – получение высокой оценки на федеральном уровне.

В рамках пленарной сессии форума, в которой также принимали участие специальный представитель Президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ», председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов, Владимиру Путину были презентованы лучшие проекты, разделенные на три блока – технологии, социальное партнерство, предпринимательство.

В ходе дискуссии с Президентом страны участники форума обозначили ряд вопросов и предложений, имеющих особое значение для развития страны. Так, сегодня решению проблемы технологического суверенитета России должно способствовать создание сильной инженерной школы. Для этого, в том числе, нужна подготовка кадров. «Мы обязаны уделять этому необходимое внимание. И будем это делать. Вся эта работа должна начинаться со школы», - сказал Владимир Путин. В Самарской области уже выстроена системная работа в этом направлении. Например, в образовательных учреждениях региона оборудуются детские технопарки и кванториумы, чтобы дать каждому ребенку возможность обучаться по актуальным инженерно-техническим и научно-исследовательским профилям, реализуются различные школьные проекты в сфере инженерного и IT – образования.

IT – технологии сегодня активно внедряются во многие сферы деятельности. В том числе, в отрасли здравоохранения. Разработки в области телемедицины, использование в медицине цифровых технологий и платформ крайне востребованы. «Телемедицина у нас в стране будет развиваться. И эти сферы будут увеличиваться, возможности широкого использования современных технологий будут расширяться. Здесь нужно действовать аккуратно, но нужно обязательно идти вперед», - отметил Глава государства. В Самарской области последние годы активно ведется цифровизация системы здравоохранения. Так, в 2021 году создано более 1500 новых автоматизированных рабочих мест для врачей, проведено свыше 72 тыс. телемедицинских консультаций, доля онлайн – консультаций выросла в регионе в 8 раз. Значительный вклад в оперативность и точность диагностики вносят аппараты ЭКГ с функцией дистанционной передачи результатов исследований (за 6 месяцев 2022 года передано более 35 тыс. цифровых электрокардиограмм, по ним проведено более 10 тыс. консультаций). В период распространения COVID-19 в регионе был внедрен голосовой чат-бот, опрашивающий по телефону амбулаторных пациентов о состоянии их здоровья и сигнализирующий врачам в случае его ухудшения. С его помощью совершено более 600 тыс. звонков пациентам. Чат-ботом в мессенджерах воспользовались 100 тыс. жителей региона.

Значительная часть проектов, поданных жителями Самарской областью на форум «Сильные идеи для нового времени» и вошедших в число лучших, направлена на оказание адресной помощи людям, поддержку жителей с ограничениями здоровья, заботу о пожилых гражданах. Среди них проект «Школа памяти и долголетия»: профилактика деменция среди пожилых людей, находящихся на социальном обслуживании на дому. «Отношение к людям старшего поколения, к старикам – безусловно, один из важнейших показателей морального состояния общества. А моральное состояние лежит в основе стабильности общества, в основе успеха общества в целом», - подчеркнул Владимир Путин.

В сфере особого внимания участников форума – поддержка многодетных семей. Одно из прозвучавших предложений – упростить доступ к информации о мерах социальной поддержки, а также к их получению. «Многие люди не знают об их правах, в том числе в социальной сфере. И люди многое теряют, не зная, не пользуясь этими правами. Если мы стараемся все делать, чтобы поддержать многодетные семьи, то, конечно, это особенно актуально. Когда одним кликом можно получить всю нужную для семьи информацию, сделать это в максимально упрощенном виде, комфортно, это очень важно», - сказал Глава государства. Напомним, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова в прошлом году в Самарской области был разработан онлайн-сервис «Социальный калькулятор», позволяющий на основе личных данных получить информацию о выплатах, на которые могут претендовать гражданин и его семья в социальной сфере, в сфере здравоохранения и образования.

Отметим, что 50 идей Самарской области вошли в ТОП-1000, а 3 были отобраны в ТОП – 100 форума. «Все конструктивные, здравые предложения, безусловно, будут получать поддержку. Сделаем все, чтобы помочь проектам реализоваться», - сказал Владимир Путин.

Ряд проектов Самарской области, представленных на нынешнем форуме, при региональной поддержке уже реализуются и имеют потенциал для дальнейшего масштабирования на уровне страны. «Все то, что может быть использовано и тиражировано на страну в целом, что удается найти в регионах, это надо тиражировать», - подчеркнул Президент РФ.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что будет не только оказываться поддержка региональным проектам, вошедшим по итогам форума в число лучших, но и изучаться опыт других субъектов с тем, чтобы наиболее эффективные практики внедрять в Самарской области в интересах развития региона и благополучия его жителей.

«Мы активно работаем с Агентством стратегических инициатив, используя их библиотеку, готовые кейсы и решения. Сами активно представляем проекты, которые так же тиражируются в других регионах. Учиться не стыдно - стыдно не учиться. Мы рады и своим опытом делиться, и тому, что кто-то учится на эффективных проектах Самарской области, - считает Дмитрий Азаров, - Мы отобрали идеи на региональном уровне, которые будем воплощать в жизнь вместе с инициаторами этих проектов. Но совершенно точно, что нужно брать идеи, выработанные в других регионах, особенно если они уже внедрены, доказывают свою эффективность. Мы, конечно, будем брать проекты к реализации, которые будут позволять повышать эффективность экономики нашего региона, благосостояние жителей нашей области, социальную ответственность бизнеса, общества в целом, которые будут повышать эффективность работы нашей социальной службы, системы здравоохранения, которые будут вовлекать в орбиту добрых дел все больше и больше людей».

Фото: пресс-служба облправительства