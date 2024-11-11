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Ярослав Чернышев из Самарской области - в числе победителей конкурса «Мастера гостеприимства»

11 ноября 2024 17:11
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28 участников из 21 региона страны вошли в число гранд-финалистов четвертого сезона главного туристического конкурса страны.

Итоги гранд-финала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели в Мастерской управления «Сенеж». 28 участников из 21 региона страны вошли в число гранд-финалистов четвертого сезона главного туристического конкурса страны. Ярослав Чернышев из Самарской области вошел в число победителей в направлении «Прорывные идеи в туризме». Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

На несколько дней Сенеж превратился в площадку для общения профессионалов в сфере туризма и гостеприимства. Более 300 человек со всей России стали участниками масштабного мероприятия, которое включало в себя, помимо финальных испытаний, деловую программу, мастер-классы, лекции и даже гречневую выставку: организаторы собрали интересную статистику о туризме, людях и мастерах гостеприимства, и каждая крупинка гречки символизировала одного человека или объект.

«2019 год, мы начинаем проект «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия - страна возможностей», честно говоря, не понимая, как это делать, потому что как оценивать тех, кто работает в этой сфере. За пять лет через проект прошло 140 тысяч человек, проект развивался, менялся. И сейчас мы поняли, что главная компетенция – это любовь. Потому что без любви, без доброго сердца невозможно делать то, что вы так прекрасно делаете. В последнее время внутренний туризм мощно развивается, в прошлом году 78 миллионов человек посетили разные регионы нашей страны. Я точно один из них, я очень люблю путешествовать, и мне очень приятно, когда в разных уголках нашей красивой и необъятной страны я встречаю вас, дорогие мастера. Это происходит с завидной регулярностью, когда просто на улице, в гостинице, в ресторане я вижу знакомые лица. Конечно, в тот регион хочется приезжать еще и еще. Я уверен, что ваше вдохновение, ваши рассказы про историю, ваши вкусные блюда и угощения, ваше отношение к людям делает как раз то, что все больше людей хотят путешествовать и познавать Россию», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

В рамках гранд-финала прошли испытания для 107 человек из 43 регионов России – финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Прорывные идеи в туризме». Конкурсанты первого направления прошли глубинные интервью с экспертами на оценку гибких компетенций и профессионального опыта, а также приняли участие в оценочной конференции в групповых и индивидуальных форматах. Им предстояло разрешить смоделированную рабочую ситуацию и решить бизнес-кейс.

У финалистов направления «Прорывные идеи в туризме» была уникальная возможность напрямую пообщаться с партнерами проекта – кураторами номинаций. Помимо этого, им предстояло в сжатые сроки презентовать свою идею, которую эксперты оценивали по трем критериям: мастерство презентации, бизнес-потенциал идеи, комплексный подход.

По итогам конкурсных испытаний в число победителей четвертого сезона проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в направлении «Прорывные идеи в туризме» в номинации «Развитие территорий» вошел генеральный директор ООО ФСО «Бункер» из Самарской области с проектом «Поволжское наследие. Формирование интереса школьников Самары к истории великой Самарской губернии» Ярослав Чернышев из Самарской области.

Проект Ярослава направлен на организацию разнообразных мероприятий для школьников
от 8 до 15 лет в Самарской области и других регионах России. Его команда реализует тематические лагеря, детские праздники, командообразующие мероприятия, а также занимается благотворительностью, продвигая здоровый образ жизни, патриотизм и снижение гаджетозависимости.

Путь Ярослава в индустрию гостеприимства начался с работы вожатым в детских лагерях
и продолжился в сфере детских праздников. Опыт работы в маркетинге и рекламе помог развивать бизнес, а идея создания собственного детского лагеря в Самарской области стала ключевым проектом, направленным на формирование интереса к истории и туризму у детей.

«На проекте «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» я нахожусь второй раз. Первый раз я принимал участие в проекте в городе Иркутске, и на меня колоссальное впечатление произвел человек, который на тот момент уже являлся победителем. Его зовут Анатолий Казакевич, и его проект, который он реализует в Иркутске, не просто вдохновил меня, он сформировал мое видение. И вот над этим видением я работал эти два года. Проект не просто стартовал, но и успешно развивается. И это все благодаря мастерам гостеприимства», – поделился впечатлениями после награждения Ярослав Чернышев

Победители четвертого сезона проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» станут частью кадрового туристического потенциала страны, получат гранты на профессиональное развитие, поддержку своих идей, получат в наставники лидеров индустрии гостеприимства, а также получат право на прохождение управленческой программы повышения квалификации от Мастерской управления «Сенеж».

Помимо конкурсных испытаний в рамках гранд-финала прошла масштабная деловая программа с участием представителей лидеров туристического бизнеса: лекции в формате TED, мастер-классы, неформальные дискуссии, мотивационные выступления и бизнес-завтрак – все это и многое другое ожидало гостей и участников мероприятия.

Основной лейтмотив деловой программы: культура. Культура еды, культура путешествий, культура передачи знаний от одного к другому. На TED лекциях лидеры индустрии гостеприимства рассказали о культурных традициях России, про культурный код и потенциал регионов, об эстетике гостеприимства, об искусстве путешествий, о ресторанном бизнесе, про искусство создания личного бренда, про эстетику гостеприимства, про еду и не только.

В рамках отраслевых и неформальных дискуссий спикеры и участники затронули такие темы, как искусственный интеллект в гостиничном бизнесе и как с его помощью оптимизировать рутинные бизнес-процессы, улучшить прогнозирование, повысить эффективность маркетинга, снизить издержки и способствовать устойчивому развитию отеля. Также поговорили об инвестиционных возможностях индустрии гостеприимства, обсудили предпринимательскую культуру и разобрали реальные кейсы, и другие важные для отрасли темы.

Проект «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» направлен на поддержку специалистов индустрии гостеприимства и неравнодушной молодежи, начинающей свой путь в туризме. Проект предоставляет возможности для раскрытия потенциала участников, их обучения, обмена опытом, прохождения программы наставничества от лидеров туриндустрии, а также продвижения туристических проектов среди работодателей отраслевых организаций.

 

Фото пректа «Мастера гостеприимства»

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