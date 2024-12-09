Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве области

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В понедельник, 9 декабря, в открытом режиме состоялось оперативное совещание в Правительстве Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.

В повестку были вынесены решения по итогам рабочих поездок в Новокуйбышевск и Шенталинский район, вопрос о показателях для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и исполнительных органов субъектов РФ, реализация Указа Президента РФ о мерах соцподдержки многодетных семей, рассмотрение обращений граждан.

Помимо поставки оборудования в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу, главой региона поручено предусмотреть выделение субсидий на завершение замены оконных конструкций во всем здании хирургического корпуса больницы. Как доложил и.о. главы г.о. Новокуйбышевск Алексей Коробков, 86 окон уже заменены, предстоит заменить 337 окон. Администрации Новокуйбышевск поручено также принять все меры, чтобы Дом молодежных организаций, где затянулся ремонт, был сдан в этом году. Губернатор подчеркнул: система стройконтроля в регионе работает недостаточно эффективно, в строительном комплексе нужен порядок. Администрации губернатора поручено до конца года оформить стратегические поручения и инициативы в виде Указов губернатора и зафиксировать на год.

Еще одно поручение было дано относительно проведения церемонии вручения наград участникам СВО, передачи наград родным погибших военнослужащих. Вячеслав Федорищев подчеркнул: это нужно делать в соответствии с регламентом, в торжественной обстановке. «Перестройте работу с сегодняшнего дня», — обратился губернатор к участникам совещания. Главы муниципалитетов должны оказывать поддержку военным комиссариатам в организации таких мероприятий.

Губернатор также принял решение учредить новую региональную награду – золотую медаль «Герой Самарской области». Вручать ее планируется жителям за особые заслуги перед регионом и страной. Вячеслав Федорищев поручил разработать соответствующий документ до конца следующей недели.

Поручения губернатора по итогам поездки в Шенталинский район озвучил глава района Александр Лемаев. Так, администрация района представит предложения по оказанию содействия в замене котла в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы. Раз в квартал на территориях муниципальных образований будут организовываться ярмарки вакансий местных предприятий в целях профориентации выпускников школ, вопрос об их проведении проработают совместно областные министерство труда, занятости и миграционной политики, министерство образования и администрации муниципальных образований.

Также будут проработаны вопросы строительства воркаут-площадки, обеспечения автобуса, строительства фонтана в райцентре Шентала. Ряд задач связан с техническим перевооружением котельной. В связи с высоким износом водопроводных сетей будет рассмотрен вопрос о включении работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в государственную программу «Модернизация коммунального комплекса Самарской области», подготовки проектно-сметной документации на проектирование и строительство станции по очистке питьевой воды в ж/д ст. Шентала, включении в программу Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры Самарской области» проектирования и строительства централизованной канализации и очистных сооружений. Также поручения даны относительно завершения работ по проектированию и строительству культурного центра на 300 мест, об увеличении финансирования на ремонт дорог, строительстве пяти ФАПов: в 2025 году – в Карабикулово и Тимяшево, в 2026-2027 годах – в Артюшкино, Новом Куваке, Баландаеве.

Вячеслав Федорищев акцентировал внимание: нужно более эффективно организовать работу с обращениями граждан в муниципальных районах. Заместителем руководителя администрации губернатора, который в том числе будет заниматься организацией контроля исполнения поручений губернатора и работы Правительства, станет Дмитрий Алехин.

Система оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности региональных органов исполнительной власти, существующая с 2007 года, постоянно совершенствуется. Информацию об изменениях оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, внесенных Указом Президента Владимира Путина, представил вице-губернатор Антон Емельяненко.

В Указе закреплены 7 национальных целей и 82 целевых показателя и задачи, характеризующих достижение национальных целей. Новым Указом для субъектов РФ установлен 21 показатель, в том числе социологические: доверие к власти, удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом, удовлетворенность участников СВО условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства, доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.

Новыми показателями стали суммарный коэффициент рождаемости, доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах, темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта МСП, качество среды для жизни в опорных населенных пунктах. По каждому показателю, помимо органов исполнительной власти, будут закреплены ответственные лица из числа членов Правительства.

Приоритетная задача, обозначенная Президентом страны, — поддержка многодетных семей. Сейчас в регионе 38696 семей имеют статус многодетной. «В нашем регионе – одно из наиболее широких определений многодетной семьи. В состав семьи включаются не только кровные дети, но и приемные, и опекаемые. Учитываются не только несовершеннолетние дети, но и в возрасте до 23 лет при условии из обучения на очной форме», — отметила министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева. По решению губернатора в определение многодетной семьи также включаются семьи, где старшие дети, не достигшие 23 лет, находятся на СВО. Это решение коснулось 534 семей. Все меры поддержки предоставляются без критерия нуждаемости – только по статусу. По Указу Президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей» действуют 14 мер поддержки, в том числе предоставление выплаты взамен земельных участков, выплата школьникам для приобретения школьной и спортивной формы, бесплатный проезд школьникам по социальным картам, бесплатное питание для школьников и студентов из многодетных семей, льготное лекарственное обеспечение, компенсация по оплате ЖКУ. Указом предусматриваются и нефинансовые меры поддержки, которые гражданам можно получить по предъявлении удостоверения многодетной семьи. Его можно оформить на портале Госуслуг. На совещании обсудили пути доработки существующих мер. В регионе предложены три новые меры соцподдержки многодетных семей в нацпроект «Семья»: компенсация не менее 50% стоимости обучения в организациях СПО и вузах одного из детей, единовременная выплата в размере не менее 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине, которая учится очно, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных (коляски, кроватки, пеленальные столики) для ряда категорий семей.

Вячеслав Федорищев предложил вынести на внеочередное заседание Самарской Губернской Думы инициативу о том, чтобы объявить 2025 год в Самарской области Годом многодетной семьи, и ближайшее десятилетие посвятить этой теме. «Самая важная цель, которая стоит перед нами – это народосбережение, повышение качества жизни наших граждан. Все должно приводить к тому, чтобы семьи становились больше и крепче», — подчеркнул губернатор.

Вести работу по усилению межведомственной координации для достижения этих целей предложено Регине Воробьевой в должности заместителя председателя Правительства Самарской области – министра социально-демографической и семейной политики.

В завершение заседания традиционно рассмотрели обращения граждан. Один из проблемных вопросов – до сих пор не завершен капитальный ремонт школы №3 в Жигулевске. Подрядчик поздно приступил к работам, сроки неоднократно продлялись. Дети вынуждены учиться в других школах во вторую смену. Вячеслав Федорищев поручил администрации губернатора провести служебное расследование по данному объекту, материалы по подрядчику передать в правоохранительные органы.

В селе Воскресенка Волжского района закрыт детсад «Рябинка». Здание закрыли, так как выявили признаки аварийности, но аварийным объект не признали. Два года здание не ремонтируется, выделенные на эту работу средства муниципалитетом возвращены в бюджет. По словам министра образования области Виктора Акопьяна, деньги на ремонт частично запланированы в бюджете следующего года. Глава региона дал поручение оперативно выработать решение и выстроить работу по данному объекту, а материалы относительно всех невыполненных контрактных обязательств по объектам образования передать в правоохранительные органы.

В связи с тем, что муниципалитеты не всегда справляются с задачами в сфере строительства и ремонта, контроль и координацию работы по поручению Вячеслава Федорищева возьмет на себя Правительство области. Эта система будет установлена соответствующими документами до конца года.

Фото: пресс-служба Правительства СО