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Вячеслав Федорищев почтил память погибших в Макеевке участников СВО

2 января 2025 16:02
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В Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери – Родине».

1 января вторая годовщина трагедии в Макеевке. В муниципальных образованиях Самарской области прошли памятные мероприятия.

В Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери – Родине». Почтить память пришли родные и близкие погибших военнослужащих, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, члены Правительства Самарской области и Администрации города.

В новогоднюю ночь с 2022 на 2023 год, сразу после полуночи ВСУ нанесли варварский удар по Макеевке ДНР. Снаряды американской РСЗО HIMARS попали в здание ПТУ, где находились мобилизованные Самарской области. Здание было разрушено.

«Никогда не забудем. Сегодня самарские Защитники Отечества продолжают отважно сражаться, в том числе и в память о тех, кто погиб под вражеским обстрелом в роковую ночь два года назад. Победа будет за нами. Сил и стойкости родным и близким, которым пришлось пережить страшное горе. Мы рядом», - подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Самара

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