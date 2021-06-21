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В УФСИН России по Самарской области прошла акция «Твои друзья – книги»

21 июня 2021 10:25
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В УФСИН России по Самарской области прошла акция «Твои друзья – книги»

Главная задача акции – содействие процессу ресоциализации осужденных, осознанию ими ответственности за свою судьбу, повышению значимости духовно-нравственных и семейных ценностей, расширению кругозора и развитию грамотной речи.

Организатором мероприятия всероссийского масштаба выступил Центр общественных связей ФСИН России.

Во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области на протяжении нескольких дней проходили читательские конференции, дни воспоминания любимых книг, литературные часы. 

Осужденные обсудили личные творческие проекты, занялись восстановлением и реставрацией книг. Ряд публичных библиотек уже выступили с инициативой пополнить библиотечные фонды исправительных колоний и СИЗО. Среди осужденных организованы литературные конкурсы.

Кроме того, в ходе акции подготовлен рейтинг самых читаемых стихотворений среди осужденных по каждому учреждению. Тройку лидеров возглавило произведение Александра Сергеевича Пушкина  «Евгений Онегин», на втором месте стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Смерть поэта»,  на третьем месте  Сергей Александрович Есенин - «Ты меня не любишь, не жалеешь».

Теги: акция книги УФСИН

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