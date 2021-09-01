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В День знаний, 1 сентября, военнослужащие Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии пришли на торжественную линейку в школу № 55 города Тольятти к своим подшефным - воспитанникам кадетского класса им. Героя России генерал-полковника Анатолия Романова.

В этом году кадеты Росгвардии перешли в четвертый класс. Воспитанники демонстрируют усидчивость, тягу к знаниям и отличаются успехами в учебе. К первому сентября военнослужащие вручили кадетам памятные подарки, а военный оркестр Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии под руководством капитана Михаила Комендантова, приготовил для всех воспитанников школы №55 яркий и праздничный концерт.

"1 сентября - праздник знаний. И я от всей души желаю нашим подшефным - воспитанникам кадетского класса им. Героя России генерал-полковника Анатолия Романова, быть прилежными и ответственными. Разумеется, не все из них выберут впоследствии судьбу офицера, но я уверен, что знания и дисциплина кадетского класса помогут им стать полноценными гражданами нашей огромной страны", - подчеркнул начальник Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии, полковник Андрей Тряпичников.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области