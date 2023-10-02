В Тольятти полицейские и общественники поучаствовали в акции «Лес Победы»

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Сотрудники УМВД России по г. Тольятти совместно с представителями Общественного совета и Совета ветеранов при территориальном ОВД в очередной раз поддержали инициативу Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» и поучаствовали в акции «Лес Победы».

В этом году экосубботник прошел на территории сада, который был заложен ветеранами УВД города Тольятти при строительстве комплекса зданий городского Управления. Участники мероприятия привели в порядок территорию и высадили деревья.

Каждое посаженное дерево получило именную табличку в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

Начальник У МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил, что проведение подобных эколого-патриотических акций – очень важная инициатива по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны. Молодые деревья не только украсят территорию, но и станут существенным вкладом в озеленение города.

Полковник полиции подчеркнул, что в субботнике приняло участие сразу несколько поколений стражей правопорядка: ветераны и молодые сотрудники полиции.

Председатель Общественного совета Владимир Гусев также присоединился к акции, посадив деревья. Общественник отметил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью страны. Многие отдали свои жизни за мир и спокойствие родной земли. Важно сохранить память о великом подвиге нашего народа для подрастающего поколения.

Также, в Шенталинском районе сотрудники полиции, приняли участие в акции «Лес Победы», присоединившись к администрации и учащимся местной школы. Заместитель начальника Отделения МВД России руководитель группы по работе с личным составом старший лейтенант полиции Алексей Панфилов подчеркнул значимость данного проекта в формировании духовно-нравственных ценностей у молодого поколения и отметил, что для полицейских огромная честь принять участие в акции и тем самым почтить память погибших, в том числе и сотрудников, которые в годы Великой Отечественной войны отстояли города нашей Родины.

В результате акции на территории школы № 2 появилась березовая роща, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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