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Во время урока школьники просмотрели видеоролик о современных технических средствах спасения из арсенала МЧС России.
В школах Тольятти прошли уроки безопасности во Всемирный день гражданской обороны
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В школах Тольятти прошли уроки безопасности во Всемирный день гражданской обороны

2 марта 2023 17:09
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Во время урока школьники просмотрели видеоролик о современных технических средствах спасения из арсенала МЧС России.

Традиционно в этот день сотрудники МЧС России в городе Тольятти проводят открытые уроки безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях.

Цель мероприятий – рассказать учащимся, когда и для чего была создана Международная организация гражданской обороны, как работает гражданская оборона в нашей стране, какие задачи и мероприятия ГО необходимо выполнять различным предприятиям, и какие навыки безопасного поведения нужно уметь применять простым гражданам.

Для 805 школьников из 17 школ Тольятти сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели занятия, на которых ознакомили ребят с индивидуальными средствами защиты (противогазами) и показали, как ими пользоваться. Специалисты порекомендовали школьникам установить мобильное приложение МЧС России «Твой личный помощник при ЧС», чтобы иметь доступ к полезной информации при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, во время урока школьники просмотрели видеоролик о современных технических средствах спасения из арсенала МЧС России.

Более 400 учащихся выпускных классов узнали о деятельности пожарных и спасателей МЧС России при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, какими качествами должен обладать кандидат на службу и уже действующий сотрудник МЧС России, в какие вузы поступать, чтобы стать сотрудником ведомства.

В конце урока ребятам напомнили о том, что при пожаре и любой другой чрезвычайной ситуации необходимо набирать телефон вызова пожарной охраны «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Тольятти

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