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В селе Приволжье возбуждено уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД 

18 апреля 2025 15:07
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Водитель автомобиля вновь попался пьяным за рулем.

Находясь на маршруте патрлирования в селе Приволжье, сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ 21150, под управлением местного жителя 1981 года рождения. В ходе общения с водителем полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах алкоголя.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, на что тот ответил отказом.

Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При проверке по информационным базам сотрудники полиции установили, что в ноябре прошлого года задержанный привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Приволжский районный суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев. Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь нарушил закон.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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