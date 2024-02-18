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В Самарском Историческом парке состоится зимний слёт у «костра» клуба Валерия Грушина

18 февраля 2024 16:31
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Приглашаются все любители бардовской песни, посиделок у костра и просто хорошей музыки.

24 февраля в 14:00 в Историческом парке состоится зимний слёт у «костра» клуба Валерия Грушина «Песни из рюкзака».  16+

Это первая после очень длительного перерыва встреча любителей бардовской песни в форме «посиделок у костра». Проведение таких «костров» в Самаре возобновляет клуб Валерия Грушина, тот самый клуб, который знаменитый самарский студент-турист-бард организовал перед своим последним походом; тот клуб, который в память о подвиге своего основателя с 1968 года проводит известный всему миру фестиваль.

«Правильно, что возрождение нашего «костра» состоится в Самарском Историческом парке «Россия – моя история» - говорит член президиума клуба Анатолий Макаров – Ведь культура совместного пения – часть нашей истории. Вспомните, как у наших родителей и дедушек-бабушек было принято петь «за столом»! Как при этом люди раскрывались и становились ближе друг к другу! Такие объединяющие «культурные коды» могут засыпать на время. Но они нам необходимы, и поэтому они возвращаются с новыми красками и смыслами».

Запевалами приглашены: В.Авраменко, И.Высоцкая и Ко, О.Илюхина, В.Заболоцких, И.Гурьянова, А.Писарев, И.Садовская, К.Зарубин, А.Жаров, А.Бурняшев, А.Чернов, клан Будариных, Г.Тумова, Л.Смирнова, А.Смирнов, Е.Биринцев, Ю.Карпов, А.Нестеров, В.Воронов, А.Котляров, А.Баранов, Е.Ключникова, Т.Ляндрес и т.д.

Стоимость: 200 руб. Число мест ограничено.
Запись по тел. +7 (927) 908-37-80

 

Фото:   Изображение от Freepik

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