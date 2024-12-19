В Самарской области стартовала акция «Полицейский Дед Мороз»

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В преддверии Нового года, в рамках акции, полицейские напомнят детям о правилах безопасного поведения, поздравят с наступающими праздниками и, конечно, подарят подарки.



Кроме того, в рамках акции, по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, объявлен региональный конкурс среди юных жителей.



Задача участвующих – подготовить новогоднюю поделку по полицейской тематике.



Компетентное жюри, в состав которого войдут представители Общественного совета при Областном главке, определит 3 победителей, которые получат подарки лично от Полицейского Деда Мороза.



Сотрудники полиции совместно с Общественным советом сделают все возможное, чтобы подарить детям праздник, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО