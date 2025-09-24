Я нашел ошибку
Главные новости:
В перечень экспонатов выставки включены работы, выполненные художниками в разных техниках: гобелен, керамика, резьба по дереву и т.д.
В Рождествено открылась выставка работ самарских художников «Самарская Лука: далекая и близкая»
В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театр привез в столицу Поволжья лучшие постановки.
Впервые в Самаре начались гастроли Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова
В первую очередь подача тепла будет осуществляться в детские социальные учреждения.
С 25 сентября в Самаре стартует отопительный сезон
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства.
В Самаре состоялось торжественное открытие 23-й Международной  выставки «Промышленный салон» 
Команда Самарской области активно участвовала во всех дисциплинах финала. Сергей Глушков успешно прошел все испытания.
Житель Сергиевского района – двукратный чемпион Всероссийского марафона «Земля спорта»
Кинорежиссер Аскар Бисембин: «В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам»
В губернии идет активный процесс съемок комедии «Новости»
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +11, +13°С.
25 сентября в регионе небольшой дождь, до +15°С
Церемония закрытия и награждение победителей второго заезда Игры состоялась на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы «Родина-мать зовёт!». 
Отряд «НашеВремя» из Самарской области вошел в десятку лучших команд игры «Зарница 2.0»
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025

24 сентября 2025 14:30
Финальные бои собрали на самарской кибер-арене 23 сильнейшие команды из России, Беларуси и Монголии. 

В Самаре успешно завершились юбилейные XV Международные соревнования по информационной безопасности VolgaCTF 2025. Финальные бои, прошедшие 18 сентября в формате Attack-Defense, собрали на самарской кибер-арене 23 сильнейшие команды из России, Беларуси и Монголии. 
Организаторами VolgaCTF 2025 выступили министерство цифрового развития и связи Самарской области, Самарский университет и ведущие ИТ-компании. Церемонию закрытия знакового для ИТ-индустрии события посетил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин. Он лично вручил победителям традиционный переходящий кубок в виде ладьи, символизирующий связь мероприятия с волжским регионом.
«VolgaCTF сегодня – это бренд, который широко известен в профессиональном сообществе далеко за пределами Самарской области, о чем свидетельствует широкая география команд, съехавшихся в Самару. Высококвалифицированные специалисты в сфере кибербезопасности крайне востребованы, и VolgaCTF – это замечательная возможность прокачать свои навыки. Для молодых специалистов это еще и уникальный шанс попрактиковаться в командной работе и примкнуть к профессиональному сообществу», – отметил Павел Гокин, обращаясь к участникам.
Мероприятие подтвердило статус Самары как одного из признанных центров развития кадрового потенциала в сфере ИТ и кибербезопасности. Помимо напряженной борьбы на финальном этапе, программа VolgaCTF 2025 включила двухдневную конференцию (16-17 сентября), которая стала площадкой для открытого диалога между экспертами, студентами и профессионалами отрасли. С докладами выступили представители ведущих компаний, а трансляции в открытом доступе собрали более 3 тысяч онлайн-зрителей. Очное участие в конференции приняли свыше 200 человек.
«VolgaCTF – это не только соревнования, но и уникальная площадка для обмена опытом. Опыт, полученный здесь, бесценен для будущих специалистов, а для Самарского университета это важная часть образовательного процесса и сотрудничества с индустрией», – подчеркнул председатель организационного комитета VolgaCTF, заведующий кафедрой геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Владислав Сергеев.
Отборочный онлайн-этап юбилейного VolgaCTF собрал рекордное количество участников – более 600 команд со всего мира, что свидетельствует о растущем авторитете соревнований в международном ИБ-сообществе.
Победу в соревнованиях одержала команда LCD из Москвы. Самарские команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и достойно выступили в жесткой конкурентной борьбе с сильнейшими коллективами. Отдельно стоит отметить участие команды «Госушка», сформированной из представителей министерства цифрового развития и связи Самарской области.

VolgaCTF – одно из старейших и наиболее авторитетных международных соревнований по информационной безопасности в России, проводимое с 2010 года. Мероприятие традиционно включает отборочный онлайн-этап, очный финал и экспертно-образовательную конференцию.

 

Фото:  VolgaCTF 2025

Теги: Мероприятия Самара

