В Самаре пройдет Международный фестиваль креативных технологий «АртПром»

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C 21 по 23 мая в Самаре пройдет масштабный международный фестиваль креативных технологий «АртПром». Организатор мероприятия – Фонд всестороннего развития детей и молодежи «От Винта!» совместно с Правительством Самарской области при поддержке Минпромторга России. 18+

В течение трех дней на площадках Самарской области будут проходить мероприятия, направленные на развитие промышленности и культуры. В фестивале примут участие руководители организаций науки и промышленности, креативных компаний, представители органов власти, студенты, журналисты.

«Самарская область — индустриальное сердце России, занимает второе место в Приволжском федеральном округе по объему отгруженных товаров промышленного производства, поэтому место проведения фестиваля выбрано не случайно. Нам действительно есть что показать, — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Синергия всегда дает толчок к развитию, к появлению новых амбициозных и масштабных проектов, новых идей. Поэтому мы с большим удовольствием проведем фестиваль на Самарской земле и будем развивать такое интересное сотрудничество, делясь своим опытом и перенимая лучшие мировые практики».

Мероприятия фестиваля пройдут под девизом: «Искусство для промышленности — промышленность для искусства». Международный фестиваль креативных технологий «АртПром» проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

«Целью проведения фестиваля является объединение разных форматов взаимодействия промышленности, науки, культуры, образования, искусства, индустриальных и технопарков. Одна из задач, которую мы хотим решить совместно с организаторами фестиваля, — его масштабирование на территорию всей страны. Уверен, что в ходе «АртПрома» будут сформированы новые интересные инициативы, которые станут новыми точками развития индустрий», — отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов.

Сотрудничество между отечественной промышленностью и искусством открывает новые возможности: промышленность предлагает широкий ассортимент высококачественной продукции для искусства. Искусство, в свою очередь, может популяризировать достижения промышленности и привлечь молодежь к инженерным профессиям.

В регионе функционирует более 600 крупных и средних предприятий, активно развиваются добывающая и обрабатывающая отрасли, а также энергетика. Особое внимание уделяется высокотехнологичным производствам, включая автомобилестроение и авиационную технику.

«Проведение фестиваля «АртПром» в Самарской области не только подчеркнет потенциал региона, но и будет способствовать популяризации его достижений, формированию кадрового потенциала и повышению интереса молодежи к рабочим и инженерным специальностям», - прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В рамках фестиваля 21 мая в Самарском национальном исследовательском университете им. С.П. Королева, Самарском государственном институте культуры и Самарском государственном техническом университете будут организованы паблик-токи руководителей предприятий промышленности для молодых специалистов, технологических предпринимателей, специалистов вузов и инжиниринговых центров.

22-23 мая во дворце спорта имени Владимира Высоцкого пройдет деловая программа фестиваля — технофорум «АртПром». Его партнером выступает информационное агентство России ТАСС.

В рамках деловой программы пройдут экспертные дискуссии, обсуждения, а также итоговая сессия с презентацией лучших практик объединения усилий промышленности и искусства для развития регионов. Участники обсудят возможности взаимовыгодного сотрудничества, масштабирования позитивного опыта, актуальные задачи по производству импортозамещающей продукции и перспективы креативных технологий.

В деловой программе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, промышленности, бизнеса, креативных индустрий, деятели искусства, науки и спорта, медиасферы, молодежь, нацеленная на развитие в области инженерного творчества.

Фото: департамент информационной политики Самарской области

