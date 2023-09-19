В Самаре пройдет двухдневный праздник урожая, экологии и искусства

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Он состоится 23-24 сентября в Саду Баланса. Об этом сообщается в группе мероприятия.

Эвент «Сад Культур» будет проходить с 13:00 до 21:00 оба дня уик-энда.

В программе ботанические экскурсии по Саду Баланса, где одна из его создателей, Евгения Руссу, расскажет о его дизайне, о том, какие в нем заложены смыслы, а также логику выбора растений, посаженных в саду.

Экскурсия начнется в 13:00 у Супрематического куба.

Также в программе мероприятий об апсайкл-дизайне, городских огородах и искусстве, мастер-классы по флористике и архитектуре садовых построек.

Кроме того, планируется провести тематический своп, где можно будет обмениваться семенами, садовыми инструментами и книгами, пишет Обоз.инфо..