в Самаре пересмотрели правила отлова бездомных собак

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В Самаре пересмотрели закон об отлове, стерилизации и возврате бездомных собак. В частности, власти определили список территорий, куда нельзя выпускать бездомных животных после всех процедур.

Так, власти Самары определили, что бездомных животных запрещается возвращать на следующие территории:

детские и спортивные площадки;

территории образовательных организаций, организаций здравоохранения и общественного питания;

лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары;

пляжи.

— Решение о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания на территории городского округа Самара принимается руководителем приюта для животных, — следует из постановления мэрии Самары. Проблема бездомных собак актуальна для областной столицы. От агрессии некоторых животных страдают уже не только люди, но и техника, пишет 63.ру.