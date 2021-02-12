В Самаре набирает популярность прокат электроники

61

По итогам 2020 года спрос на аренду различной электроники и аудио- и видеотехники в Самаре вырос на 34%, отмечают аналитики Авито Услуг. Чаще всего в период удаленной работы жители города брали напрокат игровые приставки – в этом сегменте рынка аренды наблюдается настоящий бум спроса. Предприниматели отвечают на этот тренд повышением предложения: количество объявлений о сдаче гаджетов в аренду выросло на 133%.

Самоизоляция и переход на удаленный режим работы и учебы стали стимулом роста интереса к игровым приставкам — причем часто россияне предпочитали брать гаджеты в аренду, так дорогая покупка точно не будет пылиться в углу после снятия ограничений. В целом по России почти половина спроса в этом сегменте рынка услуг (56%) приходится на аренду игровых приставок, а в Самаре эта доля достигает 30%.

Количество запросов россиян по объявлениям об аренде гаджетов за год выросло на 148%, а предложение — на 110%. При этом львиная доля запросов пользователей приходится на Sony Playstation 4, под влиянием ажиотажа вокруг новой модели от Sony, Xbox 360 уступил в популярности конкуренту. Цена на такую услугу составляет в среднем 2 500 рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. В Самаре рост спроса и предложения составил 173% и 133% соответственно.

“Мы видим, что в среднем по стране спрос на аренду приставок за годы вырос на 148%, а в Самаре — на 173%. Особенно потребители заинтересовались арендой гаджетов в период локдауна, когда хотелось разнообразить досуг, а привычные развлечения были недоступны. При этом набирает популярность тренд на осознанное потребление — понимая, что с возвращением к привычному ритму жизни, гаджеты станут гораздо менее востребованными, россияне берут их в аренду», — комментирует Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг.

Еще 17% спроса в России приходится на компьютерные аксессуары, при этом в Самаре их доля составляет 38%. В большинстве случаев это очки и шлемы виртуальной реальности, самым популярным из которых стал HTC Vive. Также пользователи ищут прокат Oculus Rift. Арендовать их в среднем по стране обойдется в 1000 рублей — на четверть дороже, чем в прошлом году. Спрос на специализированные гаджеты для игр по итогам 2020 года вырос на 20%.

Почти треть (27%) спроса приходится на объявления об аренде аудио- и видеотехники, которых по итогам 2020 года стало на 22% больше. Самые востребованные гаджеты в этой категории — микронаушники. А вот второе и третье место по количеству поисковых запросов заняли устройства для организации домашнего кинотеатра — проекторы и колонки.

Фото pixabay.com