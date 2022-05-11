В Куйбышевском районе Самары хотят построить Гидропарк

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На пойменных территориях в Куйбышевском районе Самары к 2040 году хотят построить Гидропарк. Такая идея заложена в Генплан Самары, который недавно приняли депутаты Гордумы. Здесь будут зоны для отдыха и занятий спортом. Сам же парк расположится на 1200 гектарах лесной территории. Находиться новое место отдыха будет в районе поймы Самарки, микрорайона Южный, Кряжского шоссе и Таганской улицы.

Пока неизвестно, что именно будет в этом парке, скорее всего это будет оформленная под туристические запросы природная территория. Также генпланом предусмотрено создание еще нескольких парков. Один из них появится около стадиона "Солидарность Арена", на 97 гектарах будут места, предназначенные для занятий спортом.

До 2030 года могут появиться парк на Ново-Садовой и пересечении 3 просеки, а также сквер на улице Полевой между домами 54, 56 и 58. В планах - продолжить бульвар им. Челюскинцев до пр. Ленина для защиты от шумов и газов. Еще один парк запланирован также в Куйбышевском районе, в границах улиц Саратовской, Тамбовской и Хасановской, пишет Самара-КП.