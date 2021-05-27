В Детской картинной галерее пройдут авторские экскурсии известного самарского каллиграфа Николая Воронина

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28 мая с 19.00 до 22.00 в Детской картинной галерее (ул. Куйбышева, 139) пройдут авторские экскурсии известного самарского каллиграфа, основателя собственной школы, Николая Воронина. Он познакомит с выставкой «Родные буквы».

Эта камерная экспозиция посвящена традиционным стилям славянской письменности и современным экспериментам на основе этих стилей. В неё вошли увеличенные копии листов Самарской рукописи XVII века, примеры образцов исторических шрифтов, почерков, а также авторское видение современного развития исторических стилей. Среди работ самарских каллиграфов представлен экспромт Дмитрия Ламонова, московского каллиграфа с мировой известностью, принимавшего участие в выставке в Музее каллиграфии Шарджи (ОАЭ) и других крупных проектах.

На экскурсии Николай Воронин расскажет и покажет, чем устав отличается от полуустава, скорописи и вязи и как ими «жонглируют» современные каллиграфы и художники. А также все пришедшие узнают, что такое лигатуры, мачты и титло и где их искать в древнерусских текстах.

В этот же вечер можно будет увидеть «живой» процесс работы каллиграфов: в залах музея несколько «писцов» будут создавать тексты в старинных и современных стилях. А самые смелые из гостей смогут самостоятельно взяться за перо и освоить первые азы каллиграфии.

Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону: 8 (846) 332-43-98.

Возраст посетителей: 12+