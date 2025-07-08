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Установка слишком шумного кондиционера грозит штрафом, предупредил юрист Илья Русяев. По его словам, если шум превышает допустимые санитарные нормы, то для физических лиц он составляет от 500 до тысячи рублей, для юридических – от 10 до 20 тысяч рублей.

Юрист пояснил, что по действующим нормам в жилых помещениях уровень шума в дневное время не должен превышать 55 дБА, а в ночное – 45 дБА.

Еще одним из распространенных источников конфликта является дренажная трубка, через которую конденсат выводится наружу, рассказал Русяев изданию NEWS.ru

Если она направлена на фасад здания, балкон или подоконник соседей, что приводит к постоянным протечкам, пострадавшие могут потребовать устранить нарушения, пишет Смотрим.