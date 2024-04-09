Ушел из жизни создатель герба Тольятти Арсен Корж 

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8 апреля 2024 года ушел из жизни Арсен Корж.

Арсен Маркович родился в 1937 году. Закончил Ленинградский Педагогический институт в 1965 году.

В конце 60-х годов ХХ века А.М. Корж, будучи приглашенным архитектором, участвует в разработке генерального плана Волжского автозавода и города, затем был назначен главным художником отдела технической эстетики ВАЗа. В 1973-1985 гг. - главный художник города. Долгое время преподает в Тольяттинском Лицее искусств рисунок, живопись, композицию, графический дизайн. Его авторские программы, по которым велось преподавание на созданном им же отделении дизайна в Лицее искусств, получили высокую оценку главного дизайнера России Ю.В. Назарова.

Арсен Маркович Корж - член «Творческого союза художников России», член международной конфедерации художников с 1998 года. С 1965 года ежегодно участвует в городских, региональных и всероссийских выставках, выставках "Учитель и ученики" в Лицее искусств, в совместных выставках тольяттинских художников за рубежом - в Вольфсбурге (1994), Париже и Гамбурге (1995), Каире и Хургаде (2002). Он участник пяти городских конкурсов, в том числе по разработке герба города Тольятти, победителем в котором он становился в 1982 и 1996 гг. Разработка герба города стала одним из этапов подготовки к празднованию 250-летия Тольятти. Конкурс был объявлен в 1979 году, в нем приняли участие 30 человек. Лучшей признали работу художника Арсена Марковича Коржа. Под № 123 герб Тольятти занесен в Государственный реестр Российской Федерации.

Арсен Маркович Корж был автором проекта оформления первого Дня города (1981), проекта культурно-исторического центра в районе Портгорода, представленного на всесоюзной выставке в "Манеже", проекта оформления краеведческого музея.

Арсен Маркович внес огромный вклад в становление и развитие культуры города Тольятти.

Прощание с Арсеном Марковичем Корж состоится 11 апреля 2024 года в 11.30 в «Храме Илии Пророка» по адресу: ул. Баныкина,41.

Фото: администрация Тольятти