У губернатора Самарской области подтвердился коронавирус: "Перехожу на удаленку, работать буду в режиме ВКС"

107

20 апреля на своей странице "ВКонтакте" губернатор Самарской области сообщил о положительном тесте на COVID-19.

"Днем почувствовал легкое недомогание, обратился к врачам. А к вечеру пришел положительный тест на ковид, поэтому вынужден был покинуть рабочий кабинет. Перехожу на удаленку, работать буду в режиме ВКС, надеюсь, здоровье позволит", - рассказал Дмитрий Азаров.

"Публичные мероприятия, к сожалению, все придется отложить, чтобы не подвергать угрозе здоровье окружающих", - добавил губернатор.

"Мой пример еще раз показывает, что ковид никуда не делся. Надо быть аккуратным, никто не застрахован. Берегите себя, будьте здоровы", - обратился Дмитрий Азаров к землякам.

Фото: ru.freepik.com