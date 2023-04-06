Судебные приставы помогли самарской девочке получить лекарство

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Под контролем судебных приставов Межрайонного отдела по взысканию особых исполнительных производств и розыску 14-летняя девочка, страдающая хроническим заболеванием центральной нервной системы, получила несколько упаковок лекарства «Вигабатрин».

Для купирования приступов эпилепсии девочка обязана постоянно принимать прописанные врачом медикаменты. Мать девочки через суд добилась выделения региональным Минздравом назначенных лекарств до момента, пока они не будут отменены лечащим врачом.

На основании поступившего в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску г. Самары исполнительного документа было возбуждено исполнительное производство, о чем судебный пристав уведомил ответственных лиц. Кроме того, должные лица предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решение суда или иного судебного акта».

В настоящий момент девочка получила на руки необходимые лекарства.

Судебные приставы и дальше будут контролировать получение ребенком жизненно важных медикаментов.