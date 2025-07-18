Судебные приставы доставили в диспансер больного туберкулезом из Похвистнево

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Под контролем судебных приставов г. Похвистнево Самарской области мужчина, умышленно уклоняющийся от лечения опасного инфекционного заболевания, доставлены в противотуберкулезный диспансер.

Судом было вынесено решение о принудительной госпитализации жителя Самарской области, намерено уклоняющегося от прохождения лечения. На основании судебного решения в отделении судебных приставов г. Похвистнево было возбуждено соответствующее исполнительное производство.



Судебные приставы при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил должника доставили в противотуберкулезный диспансер, где он в настоящий момент проходит курс лечения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.