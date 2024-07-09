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Сотрудникам МЧС СО вручили дипломы за участие в проекте «Самарское Знамя»

9 июля 2024 15:35
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Патриотический проект «Самарское Знамя» посвящен историческим событиям, связанным с освобождением балканских народов от 500-летнего османского ига и важной роли, которую сыграла Самарская губерния в обретении славянами свободы и независимости.

В Доме Правительства Самарской области состоялось награждение сотрудников регионального управления МЧС России, принимавших участие в Международном патриотическом фестивале «Самарское Знамя».

В этом году Фестиваль проводился в областной столице уже в 6 раз.

На церемонии награждения, помимо сотрудников чрезвычайного ведомства, присутствовали директора общеобразовательных школ № 16 и № 124, ветераны МВД России, ветераны пожарной охраны и другие почетные гости.

Врио вице-губернатора и председатель регионального отделения "Российского военно-исторического общества" Александр Борисович Фетисов поблагодарил всех присутствующих за вклад в подготовку и проведение значимого для каждого жителя нашего региона мероприятия и вручил дипломы участникам VI Международного патриотического фестиваля «Самарское Знамя».

Напомним, патриотический проект «Самарское Знамя» посвящен историческим событиям, связанным с освобождением балканских народов от 500-летнего османского ига и важной роли, которую сыграла Самарская губерния в обретении славянами свободы и независимости.

Под Самарским знаменем, вышитым монахинями Иверского женского монастыря в конце 19 века, сражались ополченцы, которые помогали в освобождении болгарской земли.

18 мая 2024 года на территории Струковского сада было организовано более 50 интерактивных площадок, одна из которых представляла пожарно-полицейскую службу.

В павильоне были выставлены исторические фото пожарно-полицейских частей и пожарной техники самарского гарнизона 19 – начала 20 вв., и другие редкие экспонаты.

Главное управление МЧС России по Самарской области представило на выставке современные образцы пожарно-спасательной техники, вызвавшие не меньший интерес у посетителей всех возрастов.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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