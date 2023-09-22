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Состоялось официальное открытие Самарской выставки профессий. Организаторами проекта выступили Правительство Самарской области, региональный минтруд и служба занятости.



На прошедшем расширенном заседании президиума Государственного Совета, посвященном развитию рынка труда в стране, в котором принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, обсуждались актуальные вопросы сферы труда, в том числе, уделили внимание популяризации востребованных профессий. В этом и основная задача первой самарской Выставки профессий, которая доступна для посещения всем желающим и дает возможность попробовать себя на профессиональном поприще и определиться с карьерной траекторией.



«Главная цель нашего проекта, – подчеркнула министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, – сделать так, чтобы школьники и студенты региона наглядно убедились в безграничных возможностях реализации себя на современном рынке труда. Мы хотим с помощью нашей выставки показать учащейся молодёжи, насколько интересно трудиться на наших предприятиях. Сейчас нам нужны люди рабочих профессий – слесари, сварщики, ремонтники. Хотелось бы также отметить открытость к контакту наших работодателей. Они с готовностью делятся всей необходимой информацией о трудоустройстве со своими потенциальными сотрудниками. Я думаю, что посещение нашей выставки вдохновит ребят на выбор правильного карьерного пути, на созидательный труд во благо нашей губернии».



В Самарской выставке профессий участвует 15 работодателей, которые презентовали рабочие места инженера-конструктора, повара, слесаря, электромонтера, литейщика и других востребованных профессий. На выставке представлены организации крупного и малого бизнеса, а также предприятия федерального значения, среди которых такие как, АО «Самарский металлургический завод», ПАО ОДК «Кузнецов», ООО «Тольяттикаучук», АО «Салют». Познакомиться со спецификой каждого из производств школьники и студенты могли с помощью специально организованных экскурсий. Была среди экскурсантов и студентка Самарского государственного экономического университета Анастасия Сараева.



«Экскурсия оказалась очень информативной, – рассказывает Анастасия. – Честно говоря, даже не представляла, что у нас в Самарской области так много промышленных предприятий, которые столько всего полезного производят! Признаюсь, что до посещения выставки имела смутное представление о своем будущем трудовом пути. Но сейчас возникло желание посвятить себя реальному сектору экономики. Хотелось бы стать частью большого трудового коллектива, работать на серьёзном производстве».



Кроме экскурсионной программы, в день официального открытия выставки её посетителей ждали также сеансы арт-терапии, интерактивы и собеседования от работодателей, насыщенная конкурсная программа.

Фото: департамент информационной политики СО