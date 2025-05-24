Сборная губернии заняла второе место в общем зачете «Туриады» по пешеходному туризму

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В Хвалынске Саратовской области завершил свою работу XII спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада».



В заключительный день соревнований спортсмены Самарской области выиграли две бронзовые медали первенства ПФО - в командных соревнованиях по пешеходному туризму в дисциплине «группа».



Состоялось торжественное награждение победителей и призеров «Туриады» с участием заместителя полномочного представителя президента в ПФО Олега Машковцева.



По результатам всех соревнований сборная Самарской области стала второй в общем зачете «Туриады» в дисциплинах пешеходного туризма.



Ранее наши спортсмены заняли 3 место в общем зачете по лыжным дисциплинам.



Проведение «Туриады» работает на популяризацию спортивного туризма как вида спорта, вовлекает в занятия детей и молодежь, а также оказывает положительное влияние на развитие межрегионального туризма и появление новых туристических маршрутов.



В 2025 году участниками «Туриады» стали не только ребята из ПФО, но и представители других регионов России и дружественных зарубежных стран.