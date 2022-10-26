Самарская область участвует во всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатле

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Всероссийскую акцию по сбору макулатуры #БумБатл проводит АНО «Национальные приоритеты» с участием Минприроды России, Минпросвещения России и Минобрнауки России.

Она проходит третий год подряд в поддержку национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря нацпроекту к 2024 году на переработку будет направляться не менее 60% твердых коммунальных отходов. Участники соревнуются как в количестве собранной макулатуры, так и в творчестве: авторы самых интересных постов в социальных сетях на тему акции получат возможность пообщаться со знаменитостями - амбассадорами БумБатла.

Целью данной акции является вовлеченность подрастающего поколения в раздельный сбор отходов и вторичное использование бумажных ресурсов, а также воспитание экологической культуры и осознанного потребления.

#БумБатл проводится во всех образовательных округах Самарской области – у неравнодушных участников есть возможность проявить заботу о природе, сдав бумагу на переработку.

В 2022 году акция проводится с 15 сентября по 15 ноября. В областном детском эколого-биологическом центре за весь период собрано 870 кг макулатуры. За это время в акции приняли участие около 300 человек. Заместитель руководителя Самарского областного детского эколого-биологического центра Светлана Полякова отметила, что в акции участвуют не только школьники – к ним в центр, узнав об акции, приходят и взрослые жители. «Каждая школа, каждое учреждение могли поучаствовать. Мы уже дважды сдали макулатуру. В сентябре – около 300 килограммов, во второй раз – более 500. Чтобы показать детям, как это важно, мы проводим открытое занятие – экологический урок. К слову, раньше мы назывались станцией юннатов, а юннаты – это юные друзья природы. На будущий год юннатскому движению в Самарской области исполнится 95 лет. Вот так мы передаем из поколения в поколение знания и любовь к природе», - рассказала она.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо сдать макулатуру в один из пунктов приема макулатуры, отмеченных на карте на сайте https://бумбатл.рф и имеющих QR-код, заполнить на сайте акции регистрационную форму «Личное участие» и получить цифровой сертификат участника. Также можно выложить в своем аккаунте в социальных сетях «ВКонтакте» и/или «Одноклассники» фото/видеопост, отражающий тематику переработки бумаги, с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкология. Итоги будут подведены до 25 ноября. В прошлом году акция собрала 900 тысяч участников из 83 регионов, итогом стали 2,5 тысяч тонн макулатуры.