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Самарец и калининградец поделили между собой суперприз гослотереи в размере более 7 млн рублей

29 июля 2021 15:32
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29 июля звезды сошлись сразу для двоих участников лотереи «Зодиак».

29 июля звезды сошлись сразу для двоих участников лотереи «Зодиак», которые одновременно в 2842-м тираже угадали выигрышную комбинацию, разделив суперприз — 7 223 464 руб. Счастливчиками оказались жители Калининграда и Самары, каждый из которых выиграл по 3 611 732 руб.

Удачными для победителей стали числа 21, 4, 84, 2. По правилам лотереи «Зодиак» первое поле билета соответствует дню, второе — месяцу, третье — году, четвертое — знаку зодиака. Победители выбрали 21 апреля 1984 года, знак зодиака — Телец.

Кто эти избранники фортуны и почему их выбор пал именно на эти числа и знак зодиака, узнаем, когда новоиспеченные миллионеры приедут в лотерейный центр «Столото» для оформления выигрыша.

А пока известно лишь, что самарец купил билет в мобильной версии сайта «Столото», а калининградец — в мобильном приложении «Столото». Оба потратили всего по 25 руб, передает пресс-служба «Столото».

 

Фото:   пресс-служба «Столото»

Теги: «Столото» выигрыш самарец

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