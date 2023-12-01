С 1 по 3 декабря пройдет Всероссийская патриотическая акция «Казачий диктант-2023»

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Участником Всероссийской патриотической акции «Казачий диктант-2023» может стать каждый

С 1 по 3 декабря в России пройдет Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант-2023».

Целью «Казачьего диктанта» является пропаганда изучения истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения России, а также членов войсковых казачьих обществ Российской Федерации, участников Союза казачьей молодёжи России, казачьей молодежи и общественных казачьих объединений; сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и духовных ценностей российского казачества, популяризация изучения истории и культуры российского казачества среди населения России. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.

Задания диктанта состоят из 20 вопросов, с выбором одного правильного ответа. За каждый верный ответ участник получает 5 баллов. Максимальная сумма баллов за диктант — 100. Участники диктанта выполняют задания самостоятельно, без использования справочной и иной литературы и средств связи.

3 декабря можно будет написать диктант на площадке, организованной на базе отдела реализации государственной национальной политики в г.о. Тольятти Дома дружбы народов Самарской области (г. Тольятти, б-р Ленина, д. 1, ДК «Тольятти» им.Абрамова). Начало в 11:30. К участию приглашаются все жители Тольятти, независимо от принадлежности к казачеству, уровня образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 8 лет. В этом году акция посвящена участникам СВО.

Уже известно, что в «Казачьем диктанте» на площадке в Тольятти примут участие представители национально-культурных общественных организаций города, атаман хуторского казачьего общества «Хутор Шигонский» Самарского окружного казачьего общества Волжского казачьего войска есаул Павел Турков, атаман юртового казачьего общества «Ставрополь-на-Волге» СОКО ВВКО войсковой старшина Анатолий Черкашин, благочинный Тихоновского округа, настоятель Тихоновского храма Тольятти, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Тольяттинской епархии протоиерей Андрей Матвеев, участники СВО - добровольцы казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15); ветераны пограничных войск, морской пехоты и др.

В культурной программе мероприятия примут участие: Народный ансамбль казачьей песни «СТАВР» (художественный руководитель – Юлия Батурина); Геннадий Бубнов - Заслуженный артист Казахской ССР, оперный певец, скрипач; поэт-участник СВО Александр Гущев.

В диктанте также можно принять участие в онлайн формате на официальном сайте: казачийдиктант2023.рф (площадка активна до 15 декабря 2023), где размещена вся необходимая информация, ссылки и инструментарий для проведения диктанта.