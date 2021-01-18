Россияне с 31 января смогут записываться на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг

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Граждане России смогут с 31 января записываться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал госуслуг, сообщил на брифинге вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

"С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, где записаться может любой гражданин. Даже если вы ни разу не были на портале, вы легко можете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома", - сказал он.

При этом уже с сегодняшнего дня, уточнил вице-премьер, запись на вакцинацию через портал госуслуг и мобильное приложение запускается в тестовом режиме в регионах. Для выполнения поручения президента запись на вакцинацию реализована через базовую форму записи к врачу, отметил он.

Чернышенко также добавил, что на портале госуслуг появилась новая форма обратной связи по вакцинации. "Обязательно сообщайте, если возникают какие-то проблемы, например, не получается записаться на вакцинацию, или не хватает или отсутствует вакцина. И, конечно, если есть положительные впечатления о вакцинации или работы врачей, пожалуйста, тоже пишите, а мы передадим медикам, им очень важна ваша благодарность", - сказал он.

Как пояснили в Минцифры, сейчас, чтобы записаться на вакцинацию, на стартовой странице портала необходимо выбрать услугу "Запись на прием к врачу", либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму сервиса. "После прохождения вакцинации гражданину будет предложено вести дневник самонаблюдения на портале или в мобильном приложении. По завершении второго этапа вакцинации с согласия пользователя может быть оформлен электронный сертификат вакцинировавшегося. Этот сертификат гражданин сможет предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении госуслуг", - говорится в сообщении министерства.

Обеспечить возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг до 31 января Чернышенко поручил Минцифры и Минздраву в декабре 2020 года. Помимо этого, Минцифры и Минздраву нужно будет обеспечить приоритизацию граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в зависимости от возраста и места работы.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС