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Россияне с 31 января смогут записываться на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг

18 января 2021 21:36
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На сайте появится отдельная специализированная форма записи.

Граждане России смогут с 31 января записываться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал госуслуг, сообщил на брифинге вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

"С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, где записаться может любой гражданин. Даже если вы ни разу не были на портале, вы легко можете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома", - сказал он.

При этом уже с сегодняшнего дня, уточнил вице-премьер, запись на вакцинацию через портал госуслуг и мобильное приложение запускается в тестовом режиме в регионах. Для выполнения поручения президента запись на вакцинацию реализована через базовую форму записи к врачу, отметил он.

Чернышенко также добавил, что на портале госуслуг появилась новая форма обратной связи по вакцинации. "Обязательно сообщайте, если возникают какие-то проблемы, например, не получается записаться на вакцинацию, или не хватает или отсутствует вакцина. И, конечно, если есть положительные впечатления о вакцинации или работы врачей, пожалуйста, тоже пишите, а мы передадим медикам, им очень важна ваша благодарность", - сказал он.

Как пояснили в Минцифры, сейчас, чтобы записаться на вакцинацию, на стартовой странице портала необходимо выбрать услугу "Запись на прием к врачу", либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму сервиса. "После прохождения вакцинации гражданину будет предложено вести дневник самонаблюдения на портале или в мобильном приложении. По завершении второго этапа вакцинации с согласия пользователя может быть оформлен электронный сертификат вакцинировавшегося. Этот сертификат гражданин сможет предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении госуслуг", - говорится в сообщении министерства.

Обеспечить возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг до 31 января Чернышенко поручил Минцифры и Минздраву в декабре 2020 года. Помимо этого, Минцифры и Минздраву нужно будет обеспечить приоритизацию граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в зависимости от возраста и места работы.

 

Фото:    Александр Рюмин/ТАСС

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Дмитрий Азаров рассказал о решениях, принятых в начале рабочей недели на оперативном совещании и штабе по COVID-19. 
18 января 2021  22:08 
Дмитрий Азаров: "В регионе создали все условия для вакцинации от COVID-19"
Дмитрий Азаров рассказал о решениях, принятых в начале рабочей недели на оперативном совещании и штабе по COVID-19.  Социум
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В Кадастровой палате по Самарской области рассказали, как вернуть «забытые» документы
18 января 2021  12:28 
В Кадастровой палате по Самарской области рассказали, как вернуть «забытые» документы
В 2020 году жители Самарской области «забыли» забрать более 20 тыс. документов на недвижимость. Социум
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Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической переписи
18 января 2021  10:09 
Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической переписи
Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются. Бизнес
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Прямая речь/Интервью
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области с юбилеем со дня основания губернии
14 января 2021  19:31 
Александр Бречалов: " Самарская область стала одним из центров отечественной космонавтики, ориентиром российского автомобилестроения для многих регионов"
Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области с юбилеем со дня основания губернии Социум
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Новости Тольятти
15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
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15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
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15 января 2021  10:57
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
Пока КСП находится без председателя, и, так как этот случай не предусмотрен ни одним из документов, то фактически не может работать Новости Тольятти
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