Регина Воробьева: «Следующий год мы все вместе сделаем по-доброму семейным»

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В Год семьи, которым объявлен 2024 год, в Самарской области особое внимание будет направлено на многодетные и молодые семьи. Об этом рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева в прямом эфире из Центра управления регионом.

«Решение Президента Владимира Путина объявить следующий год Годом семьи - очень важное, - прокомментировала новость Регина Воробьева. - Очень долго мы ждали, когда концентрация всех сил в нашей стране будет направлена именно на семью. У нас очень широкая линейка мер поддержки семьи. И мы, я уверена, в регионе будем делать акцент в рамках Года семьи на теме многодетности, на молодых семьях, что является большим потенциалом для демографического развития страны. Поэтому это решение - очень нужное, долгожданное. У нас есть общественные организации: «Многодеткино», Ассоциации многодетных, Советы отцов, Совет при нашем министерстве различных организаций. И все вместе мы, уверена, сделаем следующий 2024 год по-нежному, по-доброму семейным, теплым. Как это всегда и было в наших добрых традициях».

В Самарской области действуют 27 финансовых мер соцподдержки семей с детьми, в том числе 23 региональных и 4 федеральных. В 2024-ом часть мер войдет в состав Единого пособия. С 2017 года финансирование этих мер поддержки увеличилось более чем в семь раз. По прогнозам на 2024 год, количество получателей мер соцподдержки семей с детьми в Самарской области превысит 318 тысяч человек.

Помощь семьям с детьми не ограничивается только финансами. В Самарской области действует государственная система бесплатной юридической помощи. Родители, воспитывающие троих и более детей, имеют право обратиться в ГКУ Самарской области «Государственное юридическое бюро по Самарской области», которое оказывает бесплатную юридическую помощь.

«Головное отделение находится в Самаре, есть еще 13 структурных подразделений по области, - рассказывает Регина Воробьева. - Кроме того, в отдаленные населенные пункты наши юристы выезжают на специализированном юрмобиле. Этот автомобиль, который оснащен всей необходимой техникой, доступен для маломобильных граждан, выезжает по графику. Заявку на выездную консультацию можно оставить на официальном сайте учреждения».

С 2019 года в деятельность детских реабилитационных центров внедрена новая технология – выездная реабилитационная бригада для оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам с тяжелой сочетанной патологией на дому. В состав выездных реабилитационных бригад в зависимости от потребности ребенка и семьи включаются психолог, логопед, дефектолог, врач-невролог, врач-педиатр, медсестра по массажу.

По словам министра, сейчас эта технология реализуется на базе четырех детских реабилитационных центров в Самаре, Сызрани, Отрадном и Новокуйбышевске, при этом охватывая 17 муниципальных образований области. В ближайшей перспективе запланирован охват услугами выездных бригад всей территории Самарской области, а также внедрение подобных услуг для инвалидов старше 18 лет.