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Пятнадцать пострадавших в ДТП в Турции россиян выписаны из стационаров, пять остаются на лечении, сообщила пресс-служба Минздрава России, передает РИА Новости.

В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде.

"На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Пациенты находятся под наблюдением врачей, Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам.