Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах

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В Самарской области в Рождественскую ночь в храмах пройдут праздничные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проведет Рождественское богослужение в Софийском соборе в ночь с 6 на 7 января 2023 года с 22:00 до 02:30.



В связи с ростом случаев заболевания вирусными инфекциями врачи рекомендуют жителям губернии ответственно отнестись к своему здоровью и воздержаться от посещения многолюдных мест в период новогодних дней.



Прямая онлайн-трансляция праздничного богослужения будет доступна на телеканалах «Самара 24», «Самарское губернское телевидение» (канал «Губерния»), «Самара-ГИС» и «Тольятти 24».

Также трансляция будет вестись на youtube-канале ГТРК "Самара" (https://www.youtube.com/watch?v=8RZwR37HCEE) и в официальных пабликах в ВКонтакте: «СОВА» (https://vk.com/sovanews63), «Самара-ГИС» (https://vk.com/samaragis), а также в мобильном приложении телеканала «Самара-ГИС» на базах iOS и Android и в Паблике телеканала «Самара-ГИС» в ВКонтакте; «Тольятти 24» (https://vk.com/tvtogliatti24), «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast), а также на официальных сайтах ГТРК «Самара» (https://tvsamara.ru/), Самарского областного вещательного агентства «СОВА» (https://sovainfo.ru/), «Самара-ГИС» (https://samaragis.ru/) и «Тольятти 24» (https://tvtogliatti24.ru/).



Уважаемые жители и гости Самарской области!

Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких!