Правила пожарной безопасности в отопительный период напомнили жителям Тольятти

193

В морозную погоду вероятность возникновения пожаров от отопительных приборов возрастает.

Ежедневно в Самарской области инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы проводят профилактические мероприятия в жилом секторе. В ходе рейдов осуществляется разъяснительная работа с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в быту. Основная цель рейдов – предупреждение возгораний и снижение их количества по причине невнимательного отношения к собственной безопасности, в частности –несоблюдения правил пользования бытовыми электронагревательными приборами и печным отоплением.

Основная доля пожаров приходится на жилой сектор. Основными причинами возгораний являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

В декабре прошлого года произошло 79 пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования и 129 пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В январе 2023 года - 43 и 92 случая соответственно.

На очередном профилактическом рейде, проходившем в частном секторе г. Тольятти, инспекторы госпожнадзора напомнили жителям индивидуальных жилых домов элементарные правила пожарной безопасности и раздали памятки.

Профилактические беседы с населением проводятся регулярно, а в холодное время года работа в этом направлении ведётся в усиленном режиме. Ежедневно сотни жителей нашей области получают советы и рекомендации от сотрудников МЧС по безопасности. Однако, их важно не только знать, но и неукоснительно соблюдать, только тогда можно защитить себя и своих близких от беды.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам «01» или «101».