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Получили благоустроенные квартиры 86 самарских детей-сирот

20 декабря 2022 12:17
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Получили благоустроенные квартиры 86 самарских детей-сирот

Судебные приставы г. Самары добились того, чтобы оставшиеся без попечения родителей дети получили положенную им по закону жилплощадь.

В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску находилось 86 исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам. Воспитанники детского дома после наступления совершеннолетия должны были получить в  пользование благоустроенное жилое помещение. Однако администрация города своих обязательств не выполнила.

Сотрудник отделения предупредил представителя органа местного самоуправления об ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». После чего жилье детям-сиротам предоставили.

Исполнительные производства окончены. Права детей восстановлены.

 

Теги: Судебные приставы

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