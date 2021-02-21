Петербургские ученые нашли препарат, облегчающий симптомы болезни Альцгеймера

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Ученые Института цитологии РАН (ИНЦ РАН, Петербург) подобрали препарат, предотвращающий гибель нервных клеток при болезни Альцгеймера. Лабораторные эксперименты на мышах показали, что использование препарата позволяет значительно облегчить симптомы потери памяти, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории защитных механизмов клетки ИНЦ РАН Владимир Лазарев.

"У нас в лаборатории был обнаружен препарат, производное гидрокортизона. Вещество даже в низких концентрациях препятствует появлению белковых комплексов, разрушающих клетки головного мозга. При этом препарат не влияет на нормальные функции белков, необходимые для жизнедеятельности клеток", - сказал Лазарев.

Он пояснил, что сегодня в мировой науке господствует амилоидная гипотеза развития болезни Альцгеймера. Согласно данной концепции, причиной заболевания становится появление в головном мозге пептида бета-амилоида, из которого формируются бляшки, токсичные для нервных клеток - нейронов. Появление амилоидных структур мозге человека приводит к гибели нейронов, развиваются когнитивные нарушения, пропадает память. При этом сразу выявить болезнь Альцгеймера проблематично, поскольку в организме человека действует множество компенсаторных механизмов, предотвращающих нарушение поведения.

"В нашем исследовании мы впервые в мире обнаружили и доказали, что в процессе гибели нейронов при болезни Альцгеймера активное участие принимает белок ГАФД (глицеральдегидфосфатдегидрогеназа). Этот белок взаимодействует с бета-амилоидом, формируя крайне токсичные комплексы. Нам удалось определить механизм формирования этих комплексов и подобрать препарат, препятствующий их появлению", - отметил Лазарев.

По словам ученого, исследования проводились на белках, на клетках, на животных и на образцах спинномозговой жидкости людей. "Мы проверили наши предположения на трансгенных мышах с прогрессирующей болезнью Альцгеймера, их лечили с помощью соединения, которое связывает ГАФД. Память у мышей после терапии сохранялась не на идеальном уровне, но лучше, чем у тех, которые не получали терапевтический препарат. Сейчас мы подали заявку на регистрацию патента - применение производных гидрокортизона для лечения болезни Альцгеймера", - отметил Лазарев. Он добавил, что статья с подробным описанием проделанной работы опубликована международным журналом Aging and Diseases. Исследования проводились при поддержке Российского научного фонда.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 50 млн человек страдают старческой деменцией, из них у двух третей болезнь Альцгеймера (потеря памяти, в первую очередь краткосрочной). В России этим недугом страдает около 1 млн человек. Причин болезни Альцгеймера много, поэтому сейчас нет лекарств, которые бы ее излечивали.

Фото: "Известия"/Алексей Майшев