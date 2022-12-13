Первый зам. начальника УФСИН СО Евгений Заярко принял участие в оперативном совещании в облправительстве 

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Первый заместитель начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко принял участие в оперативном совещании в правительстве региона.



В мероприятии приняли участие представители правоохранительных структур. Первый заместитель начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко проинформировал собравшихся о выработке мер по определению единственного поставщика продукции уголовно-исполнительной системы региона.



Он отметил, что производственный сектор пенитенциарной системы имеет огромный потенциал и многолетний опыт работы изготовления продукции для собственных нужд, а так же для государственных и муниципальных.



Производством занимаются 12 центров трудовой адаптации осужденных. Здесь изготавливают металлические ограждения, металлоконструкции, мебель и кованые изделия любой сложности, производят малые архитектурные формы, строительные вагончики и остановочные павильоны.



Налажено изготовление офисной мебели, постельных принадлежностей и спецодежды. Кроме того выпускают строительные материалы, железобетонные конструкции и стеновые блоки.

Организовано производство муки, круп, консервированных овощей.

Фото: УФСИН России по Самарской области