Начальник УФСИН Алексей Климов провел прием граждан в приемной Президента РФ

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Руководитель ведомства Алексей Климов провел личный прием граждан по вопросам, решение которых входит в компетенцию пенитенциарного ведомства.

На прием пришли четыре человека. Граждан интересовали вопросы получения образования осуждёнными в исправительных учреждениях, порядок приема передач лекарственных средств, а также качество водоснабжения в бытовых комнатах учреждений.

Алексей Климов разъяснил обратившимся нормы уголовно-исполнительного законодательства РФ и условия отбывания наказания в исправительных колониях

В завершении приема Алексей Николаевич заверил каждого заявителя, что сделает все возможное для исполнения их просьб в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граждане, подавшие письменные обращения будут проинформированы о результатах их рассмотрения в установленные законом сроки.

Приём граждан по личным вопросам проходит каждый первый вторник месяца с 16:00 до 18:00 по адресу: г.Самара, ул.Куйбышева, д.42А.

Посетители официального сайта УФСИН России по Самарской области могут задать свой вопрос в «Интернет-приемной» в разделе «Контакты».