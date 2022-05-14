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На реке Самара активисты освободили рыбу, которая угодила в браконьерские сети. А сами сети безжалостно уничтожили.

Общественники вместе с инспекторами Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, представителями прокуратуры и полиции Самары провели ежегодный рейд по рекам Волга и Самара в рамках акций «Живая Волга» и «Волга без сетей».

Кроме уничтожения найденных незаконных сетей, правоохранители возбуждают дела об административном правонарушении, проводят административные расследования. Так, браконьеры, расставляя сети, и сами рискуют попасться на крючок.

«Волга нуждается в охране и опеке с нашей стороны, - говорит заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. - Сегодняшний рейд снова со всей очевидностью продемонстрировал, что наша работа, как общественных контролеров, востребована. 34 крупных леща освобождены из пут и ввергнуты в водную стихию. И мы, безусловно, ее продолжим на системной основе, в любую погоду!»

Цель акции – не только освободить Волгу от браконьерских сетей, но и воспитать в людях бережное отношение к волжским богатствам.