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Международную выставку-форум «Россия» посетили 18 млн гостей

5 июля 2024 14:18
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Елизавета Савина из Владимира выиграла семейное путешествие в Омскую область.

Международную выставку-форум «Россия» посетили 18 млн гостей. Очередным миллионным гостем стала Елизавета Савина из Владимира, выиграв семейное путешествие в Омскую область. Вместе со своими родителями и братом она получила подарочный сертификат.

Министр спорта Омской области Иван Колесник рассказал о трехдневной программе путешествия в регион.

«Я с радостью от всей Омской области, от лица губернатора нашего [Виталия Хоценко] приглашаю вас в Омскую область <…>, у нас самая современная в России арена хоккейная, «G-Drive Арена», мы обязательно ее посетим. У нас самый крутой в стране парк развлечений, <...> в этом году мы открыли еще серию аттракционов, за Уралом самое большое колесо обозрения», - добавил он.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года и 8 июля завершает свою работу.  

Поводов для гордости у выставки множество. Было проведено более 65 тыс. бесплатных экскурсий по 30 маршрутами. Участниками экскурсий стали более 800 тысяч человек. Для детей и молодежи прошло более 1200 образовательных мероприятий и около 3,5 тыс. лекций. За время проведения выставки организовано более 15 тыс. деловых, культурных, образовательных и спортивных мероприятий. Гостями выставки стали делегации из более чем 120 стран — СНГ, Азии, Арабского мира, Южной Америки и Европы.

Именно поэтому 1 июля президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны.

Таким образом, каждый желающий в любое время сможет увидеть все достижения России, чтобы по праву гордиться своей страной.

 

Теги: Москва Россия

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