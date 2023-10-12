МЧС СО: оборудовать пожарными извещателями следует жилье, бани, летние кухни и другие строения

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Почти 80 % всех техногенных пожаров происходит в жилье в ночное время, когда люди зачастую не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры по его ликвидации.

Основными причинами пожаров являются нарушение правил устройства и эксплуатации печей, ветхие электрические сети, детская шалость или неосторожное обращение с огнем при курении. Кроме того, современные материалы, используемые для отделки жилых помещений и изготовления мебели при горении, выделяют большое количество опасных для человека газов, что чаще всего и приводит к трагическим последствиям.

За последние несколько дней в Самаре произошли пожары повышенного уровня сложности в жилых многоквартирных домах.

8 октября огнеборцы тушили пожар на улице Гастелло, где в квартире на 3 этаже горели домашние вещи. Из дома эвакуировали 30 жителей. Пожарными были спасены 20 человек, двое из которых дети. Один мужчина был госпитализирован.

Причиной пожара стала неосторожность при курении.

Вчера вечером поступило еще одно сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома на улице Льва Толстого, где также горели домашние вещи. Пожарными были эвакуированы 14 человек, спасены 4 человека. Пострадавших нет.

В обоих случаях в жилье не были установлены пожарные извещатели, которые могли бы своевременно оповестить о начинающемся пожаре. Принцип их работы довольно простой. На ранних стадиях пожара начинается интенсивное дымовыделение и только потом развивается пламя. Пожарные датчики срабатывают от дыма, увеличивая при этом шансы на спасение. Установить их лучше в местах, где есть опасность возгорания: вблизи печей, газовых котлов. Оборудовать пожарными извещателями следует жилье, бани, летние кухни и другие строения, для которых актуальна угроза пожара.

«Оценка эффективности использования пожарных извещателей в жилом секторе показывает, что потенциальные затраты на использование дымовых пожарных извещателей не идут ни в какое сравнение с ценой человеческой жизни. При средней розничной стоимости автономного пожарного извещателя со стандартным сроком службы не менее 10 лет, например, ИП 212-142, а также стоимости элемента питания к нему в сумме дают очень бюджетный, а самое главное эффективный способ уберечь жизнь и имущество от пожара. Ну, а выводы пусть каждый сделает для себя сам», - заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Павлов.

Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря способности улавливать наличие продуктов горения в воздухе. После этого, прибор подает специальный тревожный сигнал. Звукового оповещателя, встроенного в извещатель, достаточно для того, чтобы оповестить и даже разбудить человека, находящегося в помещении.

Чтобы предотвратить беду, установите автономные пожарные извещатели! Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, позволит своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым вы сможете обезопасить себя и своих родных.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101», сообщает пресс-служба МЧС СО.

Фото: freepik.com