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Победители окружного этапа будут представлять военный округ на всеармейском конкурсе, который пройдет на полигоне «Троицкий» в Тульской области в мае текущего года.
Команда спецназа ЦВО из Поволжья представит округ на Всеармейском этапе конкурса АрМИ-2022 «Тактический стрелок»
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Команда спецназа ЦВО из Поволжья представит округ на Всеармейском этапе конкурса АрМИ-2022 «Тактический стрелок»

14 апреля 2022 14:08
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Победители окружного этапа будут представлять военный округ на всеармейском конкурсе, который пройдет на полигоне «Троицкий» в Тульской области в мае текущего года.

Команда военнослужащих бригады специального назначения Центрального военного округа, дислоцированной в Поволжье, представит военный округ на Всеармейском этапе конкурса АрМИ-2022 «Тактический стрелок».

Практические действия конкурсантов прошли на специально подготовленной соревновательной трассе на полигоне в Свердловской области. В ходе испытания участники действовали в различной тактической обстановке, имитирующей ведение боевых действий в условиях ограниченного пространства, домов, городских кварталов и труднопроходимых лесных массивов.

В конкурсе принимали участие около 20 наиболее подготовленных военнослужащих, прошедших конкурсный отбор в своих объединениях. Отличительной особенностью конкурса стало участие военнослужащих-девушек, соревновавшихся в отдельной номинации.

Победители окружного этапа будут представлять военный округ на всеармейском конкурсе, который пройдет на полигоне «Троицкий» в Тульской области в мае текущего года.

Видео здесь.  

 

Фото:   скриншот видео

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