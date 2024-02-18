Инспекторы ГИМС СО проводят со школьниками региона профилактические беседы

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Инспекторами государственной инспекции по маломерным судам уделяется особое внимание профилактике безопасности детей на водных объектах. Специалисты еженедельно проводят со школьниками региона профилактические беседы о мерах безопасности на воде в зимний период.

Чаще всего несчастные случаи с детьми происходят из-за отсутствия элементарных знаний безопасного поведения и должного внимания со стороны взрослых.

Не так давно инспекторы ГИМС посетили школу №9 в Октябрьске, где провели урок безопасности с учащимися.

Ребята узнали, как определить прочность льда по внешним признакам, ознакомились с приемами оказания первой помощи утопающему, повторили номера вызова экстренных служб. В завершение урока сотрудники МЧС раздали школьникам памятки с основными правилами безопасности у водоемов, и ещё раз настоятельно порекомендовали не устраивать игр на льду водоемов во избежание несчастных случаев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО