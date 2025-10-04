Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу
Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу
Сборная Самарской области заняла 9-е общекомандное место среди 78 команд-участниц.
Пенсионеры Самарской области - победители и призеры всероссийской Спартакиады
Глава региона обратился с теплыми словами признательности к педагогическому сообществу области. 
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды ко Дню учителя
В Кинеле машина перевернулась на проезжей части, погиб человек
В Кинеле машина перевернулась на проезжей части, погиб человек
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
В Кинель-Черкасском районе в ДТП погиб водитель иномарки и пассажир Lada
В Кинель-Черкасском районе в ДТП погиб водитель иномарки и пассажир Lada
продажи кокошников в России выросли более чем вдвое в 2025 году
Продажи кокошников в России выросли более чем вдвое в 2025 году
Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранных граждан
Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранных граждан
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды ко Дню учителя

4 октября 2025 14:11
79
Глава региона обратился с теплыми словами признательности к педагогическому сообществу области. 

В субботу, 4 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, которое состоялось в Самарской государственной филармонии. Его участниками стали почти тысяча человек, включая педагогических работников образовательных организаций, ветеранов педагогического труда, коллективы территориальных управлений областного министерства образования.

В преддверии общероссийского праздника, отмечаемого 5 октября, глава региона обратился с теплыми словами признательности к педагогическому сообществуобласти. Вячеслав Федорищев поблагодарил их за профессионализм, ответственный подход к делу и предельную самоотдачу, обеспечивающую высокий уровень образования юных жителей Самарской области.

«Хотел бы лично вам сказать слова огромного уважения к вашему труду, к вашей службе, служению, призванию. Сам был школьником. Знаю, как с ребятами иногда бывает сложно. Дар учителя — найти подход к каждому. Благодаря доброте, душевному теплу, человеческому отношению. И ведь нельзя забывать, что педагоги совмещают работу с семьей, своими личными делами, планами, ищут баланс между домом и работой. Это огромная дисциплина и большой труд, и у вас получается», — отметил глава региона.

Объективным свидетельством эффективной работырегиональной системы образования служат стабильно высокие результаты выпускников школ на едином государственном экзамене. Так, в текущем году самарские школьники продемонстрировали 193 стобалльныхрезультата, при этом 13 выпускников получили высший балл по двум предметам одновременно. Также средний балл по всем учебным предметам в Самарском регионе значительно превышает общероссийские показатели.

Правительство Самарской области большое внимание уделяет развитию системы профориентации, создавая для школьников возможности раннего погружения в профессию. Сегодня в общеобразовательных организациях функционирует свыше 400 предпрофессиональных классов различных направленностей, включая курчатовские, медицинские, агротехнологические, инженерные, нефтехимические, психолого-педагогические, налоговые, классы туризма и гостеприимства. Причем более 70 из них были открыты с нового учебного года.

Особый акцент в системе образования делается на работе с одаренными детьми: ежегодно региональный центр «Вега» объединяет на своих профильных сменах более 1700талантливых ребят, занимающихся под руководством высококвалифицированных специалистов средней и высшей школы.

Одним из трендов является развитие беспилотных авиационных систем. В этом году продолжает работу центр практической подготовки и 17 специализированных классов БАС. В них ребята учатся конструировать, программировать беспилотные авиационные системы и управлять ими.

Благодаря созданной в регионе инфраструктуре программы дополнительного образования охватывают свыше 95% детей. Такой высокий результат зафиксирован лишь в нескольких субъектах Российской Федерации.

Приоритетным направлением является комплексное обновление материально-технической базы образовательных организаций, в рамках которого в текущем году капитально отремонтировано 250 зданий образовательных организаций.

Отдельное внимание в регионе уделяется развитию кадрового потенциала отрасли. Так, в текущем году молодые педагогические работники в возрасте до 35-ти лет продолжают получать дополнительно по 10 тысяч рублей из регионального бюджета.

В ходе торжественного мероприятия состоялось вручение региональных наград педагогам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли. Почетного звания «Заслуженный работник образования Самарской области» удостоены Нина Манелис – преподаватель ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной», Лилия Сергачева – директор ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье. 

Почетного звания «Заслуженный учитель Самарской области» были удостоены Елена Бутакова – учитель русского языка и литературы Самарского регионального центра для одаренных детей, Елена Гутова – учитель начальных классов МБОУ г.о. Тольятти «Школа №4 имени Н.В. Абрамова», Ольга Лукьянова – учитель химии ГБОУ СОШ с. Алексеевка, Алла Романова – учитель истории МБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной пансион-84» г.о. Самара, Ирина Харитонова – учитель начальных классов ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» награждены Владимир Бодров – директор ГАПОУ СКСПО, Сергей Мартынов – мастер производственного обучения ГАПОУ СКСПО.

Благодарностью Губернатора Самарской области отмечены Евгений Абрашкин – учитель ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица, Татьяна Гаршина – учитель ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское, Людмила Куликова – руководитель структурного подразделения «Детский сад №3 «Теремок» ГБОУ СОШ с. Красный Яр, Людмила Сарандаева – учитель начальных классов ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский.

Особой гордостью сферы образования являются также династии учителей. В финале мероприятия подвели итоги конкурса педагогических династий, который проводится в Самарской области в четвертый раз. В этом году в конкурсе приняли участие 11 династий, в финал вышли 5. Победителем конкурса педагогических династий Самарской области 2025 года стала династия Намычкиных. Общий педагогический стаж династии 211 лет. Им вручен денежный приз в размере 500 тыс. рублей. Их преемственность и верность профессии служат ярким примером беззаветного служения делу просвещения и воспитания подрастающего поколения Самарской области.

«Здорово, что придумали чествовать учительские династии. Ведь очень важно, когда дети идут по стопам своих родителей, выбирают ту же профессию. Но среди учителей такое встречается нечасто. Поэтому за это отдельная благодарность», — сказала глава педагогической династии Намычкиных, Ольга Намычкина.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.
02 октября 2025, 17:11
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне. Общество
505
На сегодняшний день производится монолитная и отделочная работы, проходка перегонных тоннелей, монтаж инженерных систем.
02 октября 2025, 16:36
Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку станции метро «Театральная»
На сегодняшний день производится монолитная и отделочная работы, проходка перегонных тоннелей, монтаж инженерных систем. Политика
473
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
02 октября 2025, 14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания. Политика
462
В центре внимания
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
4 октября 2025  13:26
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
116
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
4 октября 2025  10:20
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
226
Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.
3 октября 2025  20:57
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
885
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
3 октября 2025  13:06
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
348
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
793
Весь список