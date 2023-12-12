Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды педагогам региона

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Во вторник, 12 декабря, в Тольятти в новом образовательном центре «Галактика» состоялась торжественная церемония, посвященная завершению Года педагога и наставника, который в 2023 году был объявлен Президентом России Владимиром Путиным. Чтобы подвести предварительные итоги Года, собрались педагогические работники образовательных организаций Самарской области, председатели окружных родительских собраний, ректоры вузов, главы муниципальных образований.

Со словами приветствия к присутствующим обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поздравил собравшихся с Днем Конституции: «Нормы, которые определены Конституцией, закладывают основы нашей государственности, духовный, правовой, демократический фундамент наших новых успехов и побед по всем фронтам и всем направлениям». Важная роль в этом принадлежит учителям, наставникам. «Чтобы побеждать в сфере технологического суверенитета, научных открытий, чтобы одерживать военные победы, нам нужно, чтобы учитель чувствовал себя настоящим героем, человеком, который пользуется заслуженным уважением и авторитетом каждый день, - отметил глава региона. - Чтобы нам еще на более высокий уровень поднять уважение к учителю, систему образования, Президентом нашей страны, национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным и принято решение о проведении Года педагога и наставника».

Губернатор подчеркнул, что с именем Президента связан подъем и развитие нашей страны, и поздравил собравшихся с решением Владимира Путина принять участие в выборах Президента.

«Сегодня мы вновь суверенное мощное государство, к которому прислушиваются во всем мире, - отметил Дмитрий Азаров. - Переоценить роль учителя в этом государственном строительстве, в этом поистине возрождении России просто невозможно. Я сердечно благодарю каждого из вас, в вашем лице всех преподавателей, наставников, учителей, всех, кто своим примером, трудом, своим высоким служением воспитывает новые поколения настоящих патриотов нашей страны». Глава региона выразил благодарность учителям и наставникам, воспитавшим сегодняшних героев, защитников Отечества, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, ее суверенитет, право иметь собственную систему образования, хранить традиции многонационального народа.

Как отметил Дмитрий Азаров, Президент неоднократно подчеркивал, что от педагогов зависит устойчивость, стабильность и будущее страны. «Сегодня еще раз хочу поблагодарить нашего Президента Владимира Владимировича Путина за внимание, уважение, благодарность к учителю, за особое внимание к образовательной сфере в целом, к людям, за внимание к нашему региону, региональной системе образования», - сказал он.

За последние пять лет благодаря национальным проектам, инициированным Главой государства, совершен значительный шаг в развитии образовательной инфраструктуры. В регионе построено 13 школ, 56 дошкольных учреждений, большое внимание уделяется ремонту школ – им охвачено 586 зданий образовательных организаций.

Губернатор подчеркнул важность укрепления существующей образовательной базы. «Мы продолжим строить школы, но нам крайне важно привести в порядок те образовательные учреждения, которые уже имеют многолетнюю историю. Мы каждый год добавляем бюджетные средства и на эти цели. И в этом году при принятии бюджета на 2024 год между первым и вторым чтением мы добавили дополнительно порядка 300 млн на ремонт образовательных учреждений. Совершенно точно, к этому вопросу мы будем возвращаться. Прекрасно понимаем, что работы здесь еще очень много. И на этом будем концентрировать свои усилия все-таки в первую очередь», - сообщил губернатор. На ближайшие три года запланированы средства на ремонт более 350 образовательных учреждений.

«Конечно, мы не только в образовательной сфере благодаря прямой поддержке Президента сегодня опережающими темпами развиваем наш регион. Вы видите, какие масштабные инфраструктурные проекты реализуются в нашем регионе», - обратился губернатор. Он привел в пример новые дороги, развязки, мосты. Значимый проект – мост через Волгу недалеко от Тольятти, который также реализуется благодаря прямой поддержке главы государства. «Это мост в будущее, который предопределит долгосрочное уверенное успешное и опережающее развитие нашего региона», - считает губернатор. Благодаря нацпроектам появляются не только новые образовательные учреждения, но и больницы, госпитали, фельдшерско-акушерские пункты, спортивные здания и сооружения, объекты культуры. «Как же важно, что в нынешние времена, непростые для нашей страны, в тот момент, когда западные страны объявили нам как минимум экономическую и информационную войну, подтолкнули государство, которое утратило свой суверенитет, к военному конфликту с Россией, которые вставляют нам палки в колеса по каждому вопросу нашего развития, - как же важно, что несмотря на эти сложности и вызовы, мы сохраняем динамику развития», - подчеркнул губернатор. Дмитрий Азаров отметил, что нацпроекты эффективно работают по всей стране, задают устойчивость и вселяют уверенность в то, что враг будет разбит и победа будет за нами.

Говоря об итогах Года педагога и наставника, Глава региона выразил уверенность в том, что системная работа по повышению престижа педагогической профессии будет продолжена. В этом году на этом был сделан особый акцент – в регионе проведено 750 мероприятий по развитию наставничества, в них приняли участие более 2/3 педагогов области. Во второй раз был проведен конкурс педагогических династий. По словам Дмитрия Азарова, это мероприятие стало традицией и продолжится. «Этот опыт уже заинтересовал другие регионы, заинтересовал наших коллег на федеральном уровне», - заметил глава региона.

Совместно с Самарским социально-педагогическим университетом разработан проект годичной оплачиваемой практики для студентов последних курсов, направленный на привлечение в сферу образования молодых специалистов. Продолжится реализация проекта по созданию в регионе профильных педагогических классов, сегодня они есть уже в 180 школах. «То, что таких классов много и спрос на них большой, подтверждает высочайший уровень - Учителя с большой буквы - в Самарской области», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Год педагога и наставника работникам сферы образования Самарской области было вручено 11 611 различных наград. «Но, конечно, для нас важно не только отмечать успехи наших педагогов, но и заботиться о повышении уровня оплаты труда, материальном благополучии. Обязательно к этому вопросу будем возвращаться», - сообщил губернатор. Напомним, что вчера на заседании Правительства принято решение о дополнительном направлении в следующем году более 3,5 млрд рублей на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.

Как сообщил Дмитрий Азаров, Самарская область вошла в ТОП-5 в стране по развитию системы образования. «ТОП-5 – это абсолютно столичный образовательный уровень», - подчеркнул глава региона. Комплексная оценка складывается по более 60 параметрам, в числе которых исполнение учебных планов и образовательных программ, успехи научных проектов, победы в олимпиадах, успешная сдача государственных экзаменов, развитие школьных музеев и театров, спортивных клубов, молодежных движений, патриотического воспитания. Например, по количеству юнармейцев Самарская области абсолютный лидер в стране. «Это благодаря вам, пониманию важности патриотического воспитания. Спасибо вам большое», - обратился губернатор к педагогам.

Люди из разных субъектов страны стремятся в Самарскую область, во многом ориентируясь на качественное образование, которое является важным преимуществом региона. Высок запрос граждан на повышение квалификации, получение дополнительного образования – здесь большую работу ведут ссузы и вузы.

«Спасибо, что не останавливаетесь на достигнутом, стремитесь к новым высотам и вдохновляете самых юных граждан страны на достижения и успехи во имя нашей прекрасной великой Родины», - обратился губернатор к учителям и наставникам. Он также подчеркнул их важную роль в воспитании гражданского самосознания – не только детей, но и их родителей, разъяснении важности участия в выборах. «Как бы хотел враг сейчас, чтобы люди по каким-то причинам не пришли и не проголосовали. Но мы это понимаем и, объединившись вокруг нашего национального лидера, Президента страны, вместе сделаем все, чтобы объяснить людям, как же важно проявить свой гражданский долг, внести свой вклад в новые победы России», - отметил губернатор.

В ходе торжественной церемонии состоялось награждение лучших педагогов. Пять педагогов получили почетное звание «Заслуженный работник образования Самарской области», двум учителям было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Самарской области», ряд педагогов отмечены Почетной грамотой и Благодарностью Губернатора Самарской области.

Фото: Юлия Рубцова